Спартак М - Краснодар 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
11 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Краснодар, которое состоится 11 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Владимир Слишкович (и.о.)
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 3
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|27.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 2
|24.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 3
|06.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|2-й тур
|0 : 4
|23.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|13.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 2
|20.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|2 : 1
|07.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|6 : 1
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|5 : 0
|05.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|0 : 1
|01.05.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 2
|28.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|3 : 2
|04.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|1 : 2
|29.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Спартак» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|27
|51
|2
|Краснодар
|27
|50
|3
|Динамо М
|27
|50
|4
|Локомотив М
|27
|44
|5
|Спартак М
|27
|43
|6
|Крылья Советов
|28
|40
|7
|Ростов
|27
|40
|8
|ЦСКА
|27
|39
|9
|Рубин
|27
|38
|10
|Ахмат
|28
|35
|11
|Пари Нижний Новгород
|27
|29
|12
|Оренбург
|27
|29
|13
|Урал
|27
|28
|14
|Факел
|27
|28
| 15
Зона вылета
|Балтика
|27
|26
| 16
Зона вылета
|Сочи
|27
|20