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Спартак М - Краснодар 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
11 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Спартак М
Краснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Краснодар, которое состоится 11 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Босния и ГерцеговинаВладимир Слишкович (и.о.)
РоссияМурад Олегович Мусаев
История личных встреч
05.04.2024Россия - МФЛ4-й турКраснодар1 : 1Спартак М
01.11.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DСпартак М2 : 3Краснодар
02.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й турКраснодар2 : 0Спартак М
27.07.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DКраснодар1 : 2Спартак М
24.04.2023МИР Российская Премьер-лига24-й турСпартак М4 : 3Краснодар
06.02.2023Winline Зимний Кубок РПЛ2-й турКраснодар0 : 4Спартак М
23.07.2022МИР Российская Премьер-лига2-й турКраснодар1 : 4Спартак М
13.03.2022Россия - Премьер-Лига21-й турСпартак М1 : 2Краснодар
20.11.2021Россия - Премьер-Лига15-й турКраснодар2 : 1Спартак М
07.03.2021Россия - Премьер-Лига21-й турСпартак М6 : 1Краснодар
10.05.2024Россия - МФЛ9-й турСпартак М5 : 0
05.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й тур0 : 0Спартак М
03.05.2024Россия - МФЛ8-й тур0 : 1Спартак М
01.05.2024Fonbet Кубок России1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)0 : 2Спартак М
28.04.2024МИР Российская Премьер-лига26-й турСпартак М3 : 2
10.05.2024Россия - МФЛ9-й турКраснодар3 : 2
04.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й турКраснодар0 : 1
03.05.2024Россия - МФЛ8-й тур1 : 2Краснодар
29.04.2024МИР Российская Премьер-лига26-й тур0 : 0Краснодар
26.04.2024Россия - МФЛ7-й тур0 : 1Краснодар
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Спартак» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2751
2 Краснодар2750
3 Динамо М2750
4 Локомотив М2744
5 Спартак М2743
6 Крылья Советов2840
7 Ростов2740
8 ЦСКА2739
9 Рубин2738
10 Ахмат2835
11 Пари Нижний Новгород2729
12 Оренбург2729
13 Урал2728
14 Факел2728
15
Зона вылета
Балтика2726
16
Зона вылета
Сочи2720

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