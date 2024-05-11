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Зенит - ЦСКА 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
11 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Зенит
ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - ЦСКА, которое состоится 11 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
РоссияВладимир Валентинович Федотов
История личных встреч
02.05.2024Fonbet Кубок РоссииФинал (Путь РПЛ)ЦСКА1 : 1Зенит
05.04.2024Россия - МФЛ4-й турЦСКА0 : 2Зенит
03.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й турЦСКА1 : 1Зенит
15.07.2023OLIMPBET Суперкубок России 2023ФиналЗенит0 : 0 5 : 4ЦСКА
19.03.2023МИР Российская Премьер-лига20-й турЦСКА1 : 0Зенит
13.08.2022МИР Российская Премьер-лига5-й турЗенит2 : 1ЦСКА
29.06.2022Кубок PARI ПремьерЦСКА0 : 3Зенит
28.11.2021Россия - Премьер-Лига16-й турЦСКА0 : 2Зенит
26.08.2021Россия - Премьер-Лига6-й турЗенит1 : 0ЦСКА
17.03.2021Россия - Премьер-Лига23-й турЦСКА2 : 3Зенит
10.05.2024Россия - МФЛ9-й тур0 : 3Зенит
06.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й тур1 : 1Зенит
03.05.2024Россия - МФЛ8-й турЗенит2 : 1
02.05.2024Fonbet Кубок РоссииФинал (Путь РПЛ)ЦСКА1 : 1Зенит
28.04.2024МИР Российская Премьер-лига26-й тур1 : 0Зенит
10.05.2024Россия - МФЛ9-й тур0 : 5ЦСКА
06.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й турЦСКА2 : 2
03.05.2024Россия - МФЛ8-й турЦСКА2 : 0
02.05.2024Fonbet Кубок РоссииФинал (Путь РПЛ)ЦСКА1 : 1Зенит
28.04.2024МИР Российская Премьер-лига26-й тур3 : 1ЦСКА
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Зенит» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2751
2 Краснодар2750
3 Динамо М2750
4 Локомотив М2744
5 Спартак М2743
6 Крылья Советов2840
7 Ростов2740
8 ЦСКА2739
9 Рубин2738
10 Ахмат2835
11 Пари Нижний Новгород2729
12 Оренбург2729
13 Урал2728
14 Факел2728
15
Зона вылета
Балтика2726
16
Зона вылета
Сочи2720

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