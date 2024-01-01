Балтика - Динамо М 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
11 Мая 2024 года в 21:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Динамо М, которое состоится 11 Мая 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Игнашевич
|Марцел Личка
История личных встреч
|23.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 0
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|19.04.2022
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 5
|22.02.2018
|Товарищеские матчи (клубы) - 2018
|Февраль 2018
|2 : 0
|13.11.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|0 : 3
|25.08.2016
|Кубок России
|1/32 финала
|1 : 3 ДВ
|27.07.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|2 : 1
|15.07.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|16-й тур
|0 : 2
|28.03.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|1-й тур
|1 : 1
|02.08.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|21-й тур
|1 : 1
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|1 : 0
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|2 : 2
|02.05.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 1
|28.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 1
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|0 : 2
|05.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|5 : 0
|01.05.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 2
|28.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Балтика» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|27
|51
|2
|Краснодар
|27
|50
|3
|Динамо М
|27
|50
|4
|Локомотив М
|27
|44
|5
|Спартак М
|27
|43
|6
|Крылья Советов
|28
|40
|7
|Ростов
|27
|40
|8
|ЦСКА
|27
|39
|9
|Рубин
|27
|38
|10
|Ахмат
|28
|35
|11
|Пари Нижний Новгород
|27
|29
|12
|Оренбург
|27
|29
|13
|Урал
|27
|28
|14
|Факел
|27
|28
| 15
Зона вылета
|Балтика
|27
|26
| 16
Зона вылета
|Сочи
|27
|20