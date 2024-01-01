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Балтика - Динамо М 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
11 Мая 2024 года в 21:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия);
Балтика
Динамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Динамо М, которое состоится 11 Мая 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Динамо М
Москва
Главные тренеры
РоссияСергей Николаевич Игнашевич
ЧехияМарцел Личка
История личных встреч
23.02.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024Балтика3 : 0Динамо М
13.08.2023МИР Российская Премьер-лига4-й турДинамо М2 : 0Балтика
19.04.2022Кубок России1/4 финалаБалтика1 : 1 4 : 5Динамо М
22.02.2018Товарищеские матчи (клубы) - 2018Февраль 2018Динамо М2 : 0Балтика
13.11.2016ФНЛ - Первый дивизион22-й турБалтика0 : 3Динамо М
25.08.2016Кубок России1/32 финалаБалтика1 : 3 ДВДинамо М
27.07.2016ФНЛ - Первый дивизион4-й турДинамо М2 : 1Балтика
15.07.1998Чемпионат России Высший дивизион - 199816-й турБалтика0 : 2Динамо М
28.03.1998Чемпионат России Высший дивизион - 19981-й турДинамо М1 : 1Балтика
02.08.1997Чемпионат России Высшая лига - 199721-й турДинамо М1 : 1Балтика
10.05.2024Россия - МФЛ9-й турБалтика1 : 0
06.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й тур2 : 1Балтика
03.05.2024Россия - МФЛ8-й тур2 : 2Балтика
02.05.2024Fonbet Кубок России1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)0 : 1Балтика
28.04.2024МИР Российская Премьер-лига26-й турБалтика3 : 1
10.05.2024Россия - МФЛ9-й тур0 : 2Динамо М
05.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й турДинамо М3 : 2
03.05.2024Россия - МФЛ8-й турДинамо М5 : 0
01.05.2024Fonbet Кубок России1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)Динамо М0 : 2
28.04.2024МИР Российская Премьер-лига26-й турДинамо М1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Балтика» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2751
2 Краснодар2750
3 Динамо М2750
4 Локомотив М2744
5 Спартак М2743
6 Крылья Советов2840
7 Ростов2740
8 ЦСКА2739
9 Рубин2738
10 Ахмат2835
11 Пари Нижний Новгород2729
12 Оренбург2729
13 Урал2728
14 Факел2728
15
Зона вылета
Балтика2726
16
Зона вылета
Сочи2720

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