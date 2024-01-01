22:59 ()
Онлайн трансляции
Пятница 10 мая
Суббота 11 мая
Свернуть список

Арсенал - Нефтехимик 11 Мая прямая трансляция

11 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 32-й тур
Арсенал
Нефтехимик

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Нефтехимик, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 32-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Тула
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
РоссияАлександр Александрович Сторожук
РоссияКирилл Александрович Новиков
История личных встреч
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турНефтехимик0 : 0Арсенал
02.04.2023Россия - Мелбет Первая лига25-й турНефтехимик1 : 0Арсенал
11.09.2022Россия - Мелбет Первая лига9-й турАрсенал2 : 1Нефтехимик
23.03.2014ФНЛ - Первый дивизион28-й турНефтехимик2 : 3Арсенал
23.08.2013ФНЛ - Первый дивизион10-й турАрсенал2 : 1Нефтехимик
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й тур1 : 1Арсенал
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турАрсенал3 : 3
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й тур0 : 0Арсенал
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й тур1 : 1Арсенал
14.04.2024Россия - Мелбет Первая лига27-й турАрсенал1 : 0
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й турНефтехимик0 : 0
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур1 : 1Нефтехимик
24.04.2024Россия - Мелбет Первая лига29-й турНефтехимик1 : 2
20.04.2024Россия - Мелбет Первая лига28-й тур0 : 3Нефтехимик
15.04.2024Россия - Мелбет Первая лига27-й турНефтехимик0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Динамо Мх3158
2
Повышение
Химки3157
3
Плей-офф за повышение
Акрон3053
4
Плей-офф за повышение
Родина3149
5 Арсенал3048
6 Алания3142
7 Енисей3142
8 Нефтехимик3042
9 Тюмень3042
10 КАМАЗ3141
11 СКА-Хабаровск3041
12 Шинник3041
13 Торпедо М3039
14 Черноморец3134
15 Ленинградец3030
16
Зона вылета
Сокол3129
17
Зона вылета
Волгарь3027
18
Зона вылета
Кубань3023

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close