23:00 ()
Онлайн трансляции
Пятница 10 мая
Суббота 11 мая
Свернуть список

Фулхэм - Манчестер Сити 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
11 Мая 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Фулхэм
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Манчестер Сити, которое состоится 11 Мая 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
17ГерманияврБернд Лено
21БельгиязщТимоти Кастань
31ФранциязщИсса Диоп
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
26ПортугалияпзЖоау Пальинья
18БразилияпзАндреас Перейра
10ШотландияпзТом Кейрни
22НигериянпАлекс Айуоби
20Бразилиянп Виллиан
19БразилиянпРодриго Мунис
31Бразилиявр Эдерсон
2АнглиязщКайл Уолкер
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
6НидерландызщНатан Аке
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
16Испанияпз Родри
8ХорватияпзМатео Ковачич
20ПортугалияпзБернарду Силва
17БельгияпзКевин Де Брёйне
47АнглияпзФил Фоден
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
ИспанияХосеп Гвардиола
История личных встреч
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турМанчестер Сити5 : 1Фулхэм
30.04.2023Англия - Премьер-лига34-й турФулхэм1 : 2Манчестер Сити
05.11.2022Англия - Премьер-лига15-й турМанчестер Сити2 : 1Фулхэм
05.02.2022Кубок Англии1/16 финалаМанчестер Сити4 : 1Фулхэм
13.03.2021Англия - Премьер-лига28-й турФулхэм0 : 3Манчестер Сити
05.12.2020Англия - Премьер-лига11-й турМанчестер Сити2 : 0Фулхэм
26.01.2020Кубок Англии1/16 финалаМанчестер Сити4 : 0Фулхэм
30.03.2019Англия - Премьер-лига32-й турФулхэм0 : 2Манчестер Сити
01.11.2018Англия - Кубок лиги4-й раундМанчестер Сити2 : 0Фулхэм
15.09.2018Англия - Премьер-лига5-й турМанчестер Сити3 : 0Фулхэм
04.05.2024Англия - Премьер-лига36-й тур0 : 0Фулхэм
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й турФулхэм1 : 1
21.04.2024Англия - Премьер-лига34-й турФулхэм1 : 3
14.04.2024Англия - Премьер-лига33-й тур0 : 2Фулхэм
06.04.2024Англия - Премьер-лига32-й турФулхэм0 : 1
04.05.2024Англия - Премьер-лига36-й турМанчестер Сити5 : 1
28.04.2024Англия - Премьер-лига35-й тур0 : 2Манчестер Сити
25.04.2024Англия - Премьер-лига29-й тур0 : 4Манчестер Сити
20.04.2024Кубок Англии1/2 финалаМанчестер Сити1 : 0
17.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матчМанчестер Сити1 : 1 3 : 4
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3683
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3582
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3678
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3667
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3560
6 Ньюкасл Юнайтед3556
7 Челси3554
8 Манчестер Юнайтед3554
9 Вест Хэм Юнайтед3649
10 Борнмут3648
11 Брайтон энд Хоув Альбион3547
12 Вулверхэмптон3646
13 Фулхэм3644
14 Кристал Пэлас3643
15 Эвертон3637
16 Брентфорд3636
17 Ноттингем Форест3629
18
Зона вылета
Лутон Таун3626
19
Зона вылета
Бёрнли3624
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3616

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close