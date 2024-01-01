Фулхэм - Манчестер Сити 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
11 Мая 2024 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Манчестер Сити, которое состоится 11 Мая 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
|17
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|31
|зщ
|Исса Диоп
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|18
|пз
|Андреас Перейра
|10
|пз
|Том Кейрни
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|20
|нп
|Виллиан
|19
|нп
|Родриго Мунис
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|6
|зщ
|Натан Аке
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|16
|пз
|Родри
|8
|пз
|Матео Ковачич
|20
|пз
|Бернарду Силва
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|47
|пз
|Фил Фоден
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Марку Силва
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|5 : 1
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|05.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|05.02.2022
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 1
|13.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 3
|05.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|26.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 0
|30.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 2
|01.11.2018
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|2 : 0
|15.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 3
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 1
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|25.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 4
|20.04.2024
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1 3 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|36
|83
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|35
|82
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|36
|78
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|36
|67
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|35
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|56
|7
|Челси
|35
|54
|8
|Манчестер Юнайтед
|35
|54
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|49
|10
|Борнмут
|36
|48
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|47
|12
|Вулверхэмптон
|36
|46
|13
|Фулхэм
|36
|44
|14
|Кристал Пэлас
|36
|43
|15
|Эвертон
|36
|37
|16
|Брентфорд
|36
|36
|17
|Ноттингем Форест
|36
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|36
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|36
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|36
|16