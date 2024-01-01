Вест Хэм Юнайтед - Лутон Таун 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
11 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Лутон Таун, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Лутон Таун
Лутон
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|21
|зщ
|Анджело Огбонна
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|14
|нп
|Мохаммед Кудус
|9
|нп
|Майкл Антонио
|24
|вр
|Томас Камински
|16
|зщ
|Рис Берк
|15
|зщ
|Теден Менжи
|2
|зщ
|Гэбриел Ошо
|32
|пз
|Фред Оньединма
|28
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|6
|пз
|Росс Баркли
|45
|пз
|Алфи Даути
|14
|пз
|Тахит Чонг
|9
|нп
|Карлтон Моррис
|11
|нп
|Элайджа Адебайо
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|01.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|5 : 2
|18.04.2024
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|03.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 5
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|5 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|36
|83
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|35
|82
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|36
|78
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|36
|67
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|35
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|56
|7
|Челси
|35
|54
|8
|Манчестер Юнайтед
|35
|54
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|49
|10
|Борнмут
|36
|48
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|47
|12
|Вулверхэмптон
|36
|46
|13
|Фулхэм
|36
|44
|14
|Кристал Пэлас
|36
|43
|15
|Эвертон
|36
|37
|16
|Брентфорд
|36
|36
|17
|Ноттингем Форест
|36
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|36
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|36
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|36
|16