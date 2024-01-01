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Вест Хэм Юнайтед - Лутон Таун 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
11 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Лутон Таун, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Лутон Таун
Лутон
23 Франция вр Альфонс Ареола
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
4 Франция зщ Курт Зума
21 Италия зщ Анджело Огбонна
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
14 Гана нп Мохаммед Кудус
9 Ямайка нп Майкл Антонио
24 Бельгия вр Томас Камински
16 Англия зщ Рис Берк
15 Англия зщ Теден Менжи
2 Англия зщ Гэбриел Ошо
32 Англия пз Фред Оньединма
28 Бельгия пз Альберт-Самби Локонга
6 Англия пз Росс Баркли
45 Англия пз Алфи Даути
14 Нидерланды пз Тахит Чонг
9 Англия нп Карлтон Моррис
11 Англия нп Элайджа Адебайо
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
01.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Лутон Таун1 : 2Вест Хэм Юнайтед
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 5 : 0Вест Хэм Юнайтед
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 5 : 2Вест Хэм Юнайтед
18.04.2024 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Вест Хэм Юнайтед1 : 1
14.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2
03.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Лутон Таун1 : 1
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 2 : 1Лутон Таун
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Лутон Таун1 : 5
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 5 : 1Лутон Таун
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Лутон Таун2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3683
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3582
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3678
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3667
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3560
6 Ньюкасл Юнайтед3556
7 Челси3554
8 Манчестер Юнайтед3554
9 Вест Хэм Юнайтед3649
10 Борнмут3648
11 Брайтон энд Хоув Альбион3547
12 Вулверхэмптон3646
13 Фулхэм3644
14 Кристал Пэлас3643
15 Эвертон3637
16 Брентфорд3636
17 Ноттингем Форест3629
18
Зона вылета
Лутон Таун3626
19
Зона вылета
Бёрнли3624
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3616

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