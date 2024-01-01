Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
11 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Кристал Пэлас, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Жозе Са
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|23
|зщ
|Макс Килман
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|8
|пз
|Жоао Гомес
|5
|пз
|Марио Лемина
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|12
|нп
|Матеус Кунья
|30
|вр
|Дин Хендерсон
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|20
|пз
|Адам Уортон
|7
|пз
|Майкл Олисе
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|25.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|18.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 2
|06.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|08.01.2021
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|30.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|20.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 0
|22.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 1
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|06.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|5 : 2
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|36
|83
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|35
|82
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|36
|78
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|36
|67
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|35
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|56
|7
|Челси
|35
|54
|8
|Манчестер Юнайтед
|35
|54
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|49
|10
|Борнмут
|36
|48
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|47
|12
|Вулверхэмптон
|36
|46
|13
|Фулхэм
|36
|44
|14
|Кристал Пэлас
|36
|43
|15
|Эвертон
|36
|37
|16
|Брентфорд
|36
|36
|17
|Ноттингем Форест
|36
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|36
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|36
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|36
|16