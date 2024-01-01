23:00 ()
Онлайн трансляции
Пятница 10 мая
Суббота 11 мая
Свернуть список

Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
11 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Кристал Пэлас, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Лондон
1ПортугалияврЖозе Са
4УругвайзщСантьяго Буэно
23АнглиязщМакс Килман
24Португалиязщ Тоти
22ПортугалиязщНелсон Семеду
3АлжирзщРайан Аит-Нури
8БразилияпзЖоао Гомес
5ГабонпзМарио Лемина
27ФранцияпзЖан-Рикнер Беллегард
11Южная КореянпХван Хи Чан
12БразилиянпМатеус Кунья
30АнглияврДин Хендерсон
17АнглиязщНатаниэл Клайн
16ДаниязщЙоаким Андерсен
26СШАзщКрис Ричардс
12КолумбиязщДаниэль Муньос
3АнглиязщТайрик Митчелл
19АнглияпзУилл Хьюз
20АнглияпзАдам Уортон
7ФранцияпзМайкл Олисе
10АнглияпзЭберечи Эзе
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
Главные тренеры
АнглияГари О'Нил
АвстрияОливер Гласнер
История личных встреч
03.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турКристал Пэлас3 : 2Вулверхэмптон
25.04.2023Англия - Премьер-лига33-й турВулверхэмптон2 : 0Кристал Пэлас
18.10.2022Англия - Премьер-лига12-й турКристал Пэлас2 : 1Вулверхэмптон
05.03.2022Англия - Премьер-лига28-й турВулверхэмптон0 : 2Кристал Пэлас
06.11.2021Англия - Премьер-лига11-й турКристал Пэлас2 : 0Вулверхэмптон
30.01.2021Англия - Премьер-лига21-й турКристал Пэлас1 : 0Вулверхэмптон
08.01.2021Кубок Англии1/32 финалаВулверхэмптон1 : 0Кристал Пэлас
30.10.2020Англия - Премьер-лига7-й турВулверхэмптон2 : 0Кристал Пэлас
20.07.2020Англия - Премьер-лига37-й турВулверхэмптон2 : 0Кристал Пэлас
22.09.2019Англия - Премьер-лига6-й турКристал Пэлас1 : 1Вулверхэмптон
04.05.2024Англия - Премьер-лига36-й тур5 : 1Вулверхэмптон
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й турВулверхэмптон2 : 1
24.04.2024Англия - Премьер-лига29-й турВулверхэмптон0 : 1
20.04.2024Англия - Премьер-лига34-й турВулверхэмптон0 : 2
13.04.2024Англия - Премьер-лига33-й тур2 : 2Вулверхэмптон
06.05.2024Англия - Премьер-лига36-й турКристал Пэлас4 : 0
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й тур1 : 1Кристал Пэлас
24.04.2024Англия - Премьер-лига29-й турКристал Пэлас2 : 0
21.04.2024Англия - Премьер-лига34-й турКристал Пэлас5 : 2
14.04.2024Англия - Премьер-лига33-й тур0 : 1Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3683
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3582
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3678
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3667
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3560
6 Ньюкасл Юнайтед3556
7 Челси3554
8 Манчестер Юнайтед3554
9 Вест Хэм Юнайтед3649
10 Борнмут3648
11 Брайтон энд Хоув Альбион3547
12 Вулверхэмптон3646
13 Фулхэм3644
14 Кристал Пэлас3643
15 Эвертон3637
16 Брентфорд3636
17 Ноттингем Форест3629
18
Зона вылета
Лутон Таун3626
19
Зона вылета
Бёрнли3624
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3616

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close