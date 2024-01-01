Тоттенхэм Хотспур - Бёрнли 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
11 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Бёрнли, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|12
|зщ
|Эмерсон Роял
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|8
|пз
|Ив Биссума
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|9
|нп
|Ришарлисон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|20
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|22
|зщ
|Витиньо
|18
|зщ
|Яльмар Экдаль
|34
|пз
|Якоб Бруун Ларсен
|16
|пз
|Сандер Берге
|24
|пз
|Джош Каллен
|47
|нп
|Вильсон Одобер
|17
|нп
|Лайл Фостер
|23
|нп
|Датро Фофана
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Венсан Компани
История личных встреч
|05.01.2024
|Кубок Англии
|1/32 финала. 3-й матч
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 5
|15.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|23.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|27.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 1
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 0
|26.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|07.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|07.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|23.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 2
|02.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 3
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 0
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 1
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 4
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 4
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|36
|83
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|35
|82
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|36
|78
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|36
|67
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|35
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|56
|7
|Челси
|35
|54
|8
|Манчестер Юнайтед
|35
|54
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|49
|10
|Борнмут
|36
|48
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|47
|12
|Вулверхэмптон
|36
|46
|13
|Фулхэм
|36
|44
|14
|Кристал Пэлас
|36
|43
|15
|Эвертон
|36
|37
|16
|Брентфорд
|36
|36
|17
|Ноттингем Форест
|36
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|36
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|36
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|36
|16