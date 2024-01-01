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Тоттенхэм Хотспур - Бёрнли 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
11 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Тоттенхэм Хотспур
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Бёрнли, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
12 Бразилия зщ Эмерсон Роял
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
8 Мали пз Ив Биссума
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
9 Бразилия нп Ришарлисон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
49 Косово вр Ариянет Мурич
20 Франция зщ Лоранс Ассиньон
2 Ирландия зщ Дара О'Ши
22 Бразилия зщ Витиньо
18 Швеция зщ Яльмар Экдаль
34 Дания пз Якоб Бруун Ларсен
16 Норвегия пз Сандер Берге
24 Ирландия пз Джош Каллен
47 Франция нп Вильсон Одобер
17 ЮАР нп Лайл Фостер
23 Кот-д'Ивуар нп Датро Фофана
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
05.01.2024 Кубок Англии 1/32 финала. 3-й матч Тоттенхэм Хотспур1 : 0Бёрнли
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Бёрнли2 : 5Тоттенхэм Хотспур
15.05.2022 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Бёрнли
23.02.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Бёрнли1 : 0Тоттенхэм Хотспур
27.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Бёрнли0 : 1Тоттенхэм Хотспур
28.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 0Бёрнли
26.10.2020 Англия - Премьер-лига 6-й тур Бёрнли0 : 1Тоттенхэм Хотспур
07.03.2020 Англия - Премьер-лига 29-й тур Бёрнли1 : 1Тоттенхэм Хотспур
07.12.2019 Англия - Премьер-лига 16-й тур Тоттенхэм Хотспур5 : 0Бёрнли
23.02.2019 Англия - Премьер-лига 27-й тур Бёрнли2 : 1Тоттенхэм Хотспур
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 4 : 2Тоттенхэм Хотспур
02.05.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 2 : 0Тоттенхэм Хотспур
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 3
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 4 : 0Тоттенхэм Хотспур
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Бёрнли1 : 4
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 1Бёрнли
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 1 : 4Бёрнли
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Бёрнли1 : 1
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 1 : 0Бёрнли
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3683
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3582
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3678
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3667
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3560
6 Ньюкасл Юнайтед3556
7 Челси3554
8 Манчестер Юнайтед3554
9 Вест Хэм Юнайтед3649
10 Борнмут3648
11 Брайтон энд Хоув Альбион3547
12 Вулверхэмптон3646
13 Фулхэм3644
14 Кристал Пэлас3643
15 Эвертон3637
16 Брентфорд3636
17 Ноттингем Форест3629
18
Зона вылета
Лутон Таун3626
19
Зона вылета
Бёрнли3624
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3616

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