23:00 ()
Онлайн трансляции
Пятница 10 мая
Суббота 11 мая
Свернуть список

Борнмут - Брентфорд 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
11 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Мэтт Донохью (Англия);
Борнмут
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Брентфорд, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Брентфорд
Лондон
42ИрландияврМарк Траверс
15АнглиязщАдам Смит
27УкраиназщИлья Забарный
25АргентиназщМаркос Сенеси
5АнглиязщЛлойд Келли
10ШотландияпзРайан Кристи
4АнглияпзЛьюис Кук
19НидерландыпзДжастин Клюйверт
24ГананпАнтуан Семеньо
9АнглиянпДоминик Соланке
26ТурциянпЭнес Унал
1НидерландыврМарк Флеккен
20НорвегиязщКристоффер Аер
22ИрландиязщНейтан Коллинз
5ЯмайказщИтан Пиннок
12ИспанияпзСерхио Регилон
24ДанияпзМиккель Дамсгор
6ДанияпзКристиан Нёргор
27ГерманияпзВитали Янельт
19КамерунпзБрайан Мбемо
11ДР КонгопзЙоан Висса
17АнглиянпАйван Тони
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ДанияТомас Франк
История личных встреч
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турБрентфорд2 : 2Борнмут
14.01.2023Англия - Премьер-лига20-й турБрентфорд2 : 0Борнмут
01.10.2022Англия - Премьер-лига9-й турБорнмут0 : 0Брентфорд
22.05.2021Англия - ЧемпионшипПлей-офф - 1/2 финала. 2-й матчБрентфорд3 : 1Борнмут
17.05.2021Англия - ЧемпионшипПлей-офф - 1/2 финала. 1-й матчБорнмут1 : 0Брентфорд
24.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турБорнмут0 : 1Брентфорд
30.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турБрентфорд2 : 1Борнмут
21.02.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турБрентфорд3 : 1Борнмут
16.08.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турБорнмут1 : 0Брентфорд
04.05.2024Англия - Премьер-лига36-й тур3 : 0Борнмут
28.04.2024Англия - Премьер-лига35-й турБорнмут3 : 0
24.04.2024Англия - Премьер-лига29-й тур0 : 1Борнмут
21.04.2024Англия - Премьер-лига34-й тур3 : 1Борнмут
13.04.2024Англия - Премьер-лига33-й турБорнмут2 : 2
04.05.2024Англия - Премьер-лига36-й турБрентфорд0 : 0
27.04.2024Англия - Премьер-лига35-й тур1 : 0Брентфорд
20.04.2024Англия - Премьер-лига34-й тур1 : 5Брентфорд
13.04.2024Англия - Премьер-лига33-й турБрентфорд2 : 0
06.04.2024Англия - Премьер-лига32-й тур3 : 3Брентфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3683
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3582
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3678
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3667
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3560
6 Ньюкасл Юнайтед3556
7 Челси3554
8 Манчестер Юнайтед3554
9 Вест Хэм Юнайтед3649
10 Борнмут3648
11 Брайтон энд Хоув Альбион3547
12 Вулверхэмптон3646
13 Фулхэм3644
14 Кристал Пэлас3643
15 Эвертон3637
16 Брентфорд3636
17 Ноттингем Форест3629
18
Зона вылета
Лутон Таун3626
19
Зона вылета
Бёрнли3624
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3616

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close