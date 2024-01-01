Борнмут - Брентфорд 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
11 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Мэтт Донохью (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Брентфорд, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Брентфорд
Лондон
|42
|вр
|Марк Траверс
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|5
|зщ
|Ллойд Келли
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Доминик Соланке
|26
|нп
|Энес Унал
|1
|вр
|Марк Флеккен
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|12
|пз
|Серхио Регилон
|24
|пз
|Миккель Дамсгор
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|11
|пз
|Йоан Висса
|17
|нп
|Айван Тони
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Томас Франк
История личных встреч
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|22.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|17.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|24.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 1
|30.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 1
|21.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|3 : 1
|16.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 5
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|36
|83
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|35
|82
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|36
|78
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|36
|67
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|35
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|56
|7
|Челси
|35
|54
|8
|Манчестер Юнайтед
|35
|54
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|49
|10
|Борнмут
|36
|48
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|47
|12
|Вулверхэмптон
|36
|46
|13
|Фулхэм
|36
|44
|14
|Кристал Пэлас
|36
|43
|15
|Эвертон
|36
|37
|16
|Брентфорд
|36
|36
|17
|Ноттингем Форест
|36
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|36
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|36
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|36
|16