Эвертон - Шеффилд Юнайтед 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
11 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|23
|зщ
|Шеймус Коулман
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|22
|зщ
|Бен Годфри
|11
|пз
|Джек Харрисон
|8
|пз
|Амаду Онана
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|28
|нп
|Юссеф Шермити
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|20
|зщ
|Джейден Богл
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|5
|зщ
|Остон Трасти
|23
|пз
|Бен Осборн
|8
|пз
|Густаво Хамер
|24
|пз
|Оливер Арбластер
|35
|пз
|Андре Брукс
|28
|пз
|Джеймс Макэйти
|10
|нп
|Кэмерон Арчер
|11
|нп
|Бен Бреретон
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Крис Уайлдер
История личных встреч
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|16.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|20.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|21.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|03.03.2007
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|21.10.2006
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|03.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|15.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|6 : 0
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 3
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|5 : 1
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 2
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 4
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|36
|83
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|35
|82
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|36
|78
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|36
|67
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|35
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|56
|7
|Челси
|35
|54
|8
|Манчестер Юнайтед
|35
|54
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|49
|10
|Борнмут
|36
|48
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|47
|12
|Вулверхэмптон
|36
|46
|13
|Фулхэм
|36
|44
|14
|Кристал Пэлас
|36
|43
|15
|Эвертон
|36
|37
|16
|Брентфорд
|36
|36
|17
|Ноттингем Форест
|36
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|36
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|36
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|36
|16