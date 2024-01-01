23:00 ()
Онлайн трансляции
Пятница 10 мая
Суббота 11 мая
Свернуть список

Эвертон - Шеффилд Юнайтед 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
11 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Эвертон
Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1 Англия вр Джордан Пикфорд
23 Ирландия зщ Шеймус Коулман
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
22 Англия зщ Бен Годфри
11 Англия пз Джек Харрисон
8 Бельгия пз Амаду Онана
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
7 Англия пз Дуайт Макнил
28 Португалия нп Юссеф Шермити
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
18 Англия вр Уэс Фодеринхэм
20 Англия зщ Джейден Богл
19 Англия зщ Джек Робинсон
5 США зщ Остон Трасти
23 Англия пз Бен Осборн
8 Нидерланды пз Густаво Хамер
24 Англия пз Оливер Арбластер
35 Англия пз Андре Брукс
28 Англия пз Джеймс Макэйти
10 Англия нп Кэмерон Арчер
11 Чили нп Бен Бреретон
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 2Эвертон
16.05.2021 Англия - Премьер-лига 36-й тур Эвертон0 : 1Шеффилд Юнайтед
26.12.2020 Англия - Премьер-лига 15-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Эвертон
20.07.2020 Англия - Премьер-лига 37-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Эвертон
21.09.2019 Англия - Премьер-лига 6-й тур Эвертон0 : 2Шеффилд Юнайтед
03.03.2007 Англия - Премьер-лига 29-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1Эвертон
21.10.2006 Англия - Премьер-лига 9-й тур Эвертон2 : 0Шеффилд Юнайтед
03.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 1 : 1Эвертон
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Эвертон1 : 0
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Эвертон2 : 0
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Эвертон2 : 0
15.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 6 : 0Эвертон
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 3
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 5 : 1Шеффилд Юнайтед
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 4 : 2Шеффилд Юнайтед
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 4
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 2 : 0Шеффилд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3683
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3582
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3678
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3667
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3560
6 Ньюкасл Юнайтед3556
7 Челси3554
8 Манчестер Юнайтед3554
9 Вест Хэм Юнайтед3649
10 Борнмут3648
11 Брайтон энд Хоув Альбион3547
12 Вулверхэмптон3646
13 Фулхэм3644
14 Кристал Пэлас3643
15 Эвертон3637
16 Брентфорд3636
17 Ноттингем Форест3629
18
Зона вылета
Лутон Таун3626
19
Зона вылета
Бёрнли3624
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3616

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close