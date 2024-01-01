23:00 ()
Онлайн трансляции
Пятница 10 мая
Суббота 11 мая
Свернуть список

Ноттингем - Челси 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
11 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Ноттингем Форест
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Челси, которое состоится 11 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Челси
Лондон
26 Бельгия вр Матц Селс
30 Кот-д'Ивуар зщ Вилли Боли
40 Бразилия зщ Мурилло
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
29 Аргентина зщ Гонсало Монтьель
43 Нигерия зщ Ола Айна
22 Англия пз Райан Йейтс
28 Бразилия пз Данило
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Англия пз Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
28 Сербия вр Джордже Петрович
14 Англия зщ Трево Чалоба
6 Бразилия зщ Тьяго Силва
5 Франция зщ Бенуа Бадьяшиль
3 Испания зщ Марк Кукурелья
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
23 Англия пз Конор Галлахер
20 Англия пз Коул Палмер
10 Украина пз Михаил Мудрик
11 Англия нп Нони Мадуэке
15 Сенегал нп Николас Джексон
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Челси0 : 1Ноттингем Форест
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Челси2 : 2Ноттингем Форест
01.01.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест1 : 1Челси
05.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Челси2 : 0Ноттингем Форест
05.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Челси2 : 0Ноттингем Форест
20.09.2017 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Челси5 : 1Ноттингем Форест
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 1 : 3Ноттингем Форест
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ноттингем Форест0 : 2
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 2 : 0Ноттингем Форест
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ноттингем Форест2 : 2
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 3 : 1Ноттингем Форест
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Челси5 : 0
02.05.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Челси2 : 0
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 2 : 2Челси
23.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 5 : 0Челси
20.04.2024 Кубок Англии 1/2 финала 1 : 0Челси
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3683
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3582
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3678
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3667
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3560
6 Ньюкасл Юнайтед3556
7 Челси3554
8 Манчестер Юнайтед3554
9 Вест Хэм Юнайтед3649
10 Борнмут3648
11 Брайтон энд Хоув Альбион3547
12 Вулверхэмптон3646
13 Фулхэм3644
14 Кристал Пэлас3643
15 Эвертон3637
16 Брентфорд3636
17 Ноттингем Форест3629
18
Зона вылета
Лутон Таун3626
19
Зона вылета
Бёрнли3624
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3616

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close