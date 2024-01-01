Ноттингем - Челси 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
11 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Челси, которое состоится 11 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Челси
Лондон
|26
|вр
|Матц Селс
|30
|зщ
|Вилли Боли
|40
|зщ
|Мурилло
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|29
|зщ
|Гонсало Монтьель
|43
|зщ
|Ола Айна
|22
|пз
|Райан Йейтс
|28
|пз
|Данило
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|14
|пз
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
|28
|вр
|Джордже Петрович
|14
|зщ
|Трево Чалоба
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|23
|пз
|Конор Галлахер
|20
|пз
|Коул Палмер
|10
|пз
|Михаил Мудрик
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|15
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|01.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|05.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|05.01.2019
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|20.09.2017
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|5 : 1
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 3
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 1
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 0
|02.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|23.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 0
|20.04.2024
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|36
|83
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|35
|82
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|36
|78
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|36
|67
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|35
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|56
|7
|Челси
|35
|54
|8
|Манчестер Юнайтед
|35
|54
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|49
|10
|Борнмут
|36
|48
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|47
|12
|Вулверхэмптон
|36
|46
|13
|Фулхэм
|36
|44
|14
|Кристал Пэлас
|36
|43
|15
|Эвертон
|36
|37
|16
|Брентфорд
|36
|36
|17
|Ноттингем Форест
|36
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|36
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|36
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|36
|16