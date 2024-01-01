Ньюкасл Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
11 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|17
|зщ
|Эмиль Крафт
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|20
|пз
|Льюис Холл
|23
|пз
|Джейкоб Мёрфи
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|10
|нп
|Энтони Гордон
|9
|нп
|Каллум Уилсон
|14
|нп
|Александер Исак
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|4
|зщ
|Адам Уэбстер
|5
|зщ
|Льюис Данк
|3
|зщ
|Игор
|13
|пз
|Паскаль Грос
|11
|пз
|Билли Гилмор
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|9
|пз
|Жоао Педро
|24
|пз
|Симон Адингра
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|18.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 1
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|06.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|20.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 0
|20.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 3
|20.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 0
|21.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|27.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 4
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|5 : 1
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 0
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|25.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 4
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|36
|83
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|35
|82
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|36
|78
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|36
|67
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|35
|60
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|56
|7
|Челси
|35
|54
|8
|Манчестер Юнайтед
|35
|54
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|49
|10
|Борнмут
|36
|48
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|47
|12
|Вулверхэмптон
|36
|46
|13
|Фулхэм
|36
|44
|14
|Кристал Пэлас
|36
|43
|15
|Эвертон
|36
|37
|16
|Брентфорд
|36
|36
|17
|Ноттингем Форест
|36
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|36
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|36
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|36
|16