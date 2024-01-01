23:00 ()
Онлайн трансляции
Пятница 10 мая
Суббота 11 мая
Свернуть список

Ньюкасл Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
11 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 Словакия вр Мартин Дубравка
21 Англия зщ Тино Ливраменто
17 Швеция зщ Эмиль Крафт
33 Англия зщ Дэн Бёрн
20 Англия пз Льюис Холл
23 Англия пз Джейкоб Мёрфи
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
10 Англия нп Энтони Гордон
9 Англия нп Каллум Уилсон
14 Швеция нп Александер Исак
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
4 Англия зщ Адам Уэбстер
5 Англия зщ Льюис Данк
3 Бразилия зщ Игор
13 Германия пз Паскаль Грос
11 Шотландия пз Билли Гилмор
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
9 Бразилия пз Жоао Педро
24 Кот-д'Ивуар пз Симон Адингра
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Ньюкасл Юнайтед
18.05.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
13.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Ньюкасл Юнайтед
05.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Ньюкасл Юнайтед
20.03.2021 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Ньюкасл Юнайтед
20.09.2020 Англия - Премьер-лига 2-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
20.07.2020 Англия - Премьер-лига 37-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.09.2019 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
27.04.2019 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Ньюкасл Юнайтед
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 1 : 4Ньюкасл Юнайтед
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ньюкасл Юнайтед5 : 1
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 2 : 0Ньюкасл Юнайтед
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 0 : 1Ньюкасл Юнайтед
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
25.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 4
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3683
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3582
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3678
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3667
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3560
6 Ньюкасл Юнайтед3556
7 Челси3554
8 Манчестер Юнайтед3554
9 Вест Хэм Юнайтед3649
10 Борнмут3648
11 Брайтон энд Хоув Альбион3547
12 Вулверхэмптон3646
13 Фулхэм3644
14 Кристал Пэлас3643
15 Эвертон3637
16 Брентфорд3636
17 Ноттингем Форест3629
18
Зона вылета
Лутон Таун3626
19
Зона вылета
Бёрнли3624
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3616

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close