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Мальорка - Лас-Пальмас 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
11 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Мальорка
Лас-Пальмас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Лас-Пальмас, которое состоится 11 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1СербияврПредраг Райкович
15ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
2СербиязщМатия Настасич
3ИспаниязщТони Лато
23СербиязщНеманья Радоньич
14ИспанияпзДани Родригес
5ИспанияпзОмар Маскарель
10ИспанияпзСерхи Дардер
7КосовонпВедат Мурики
13ИспанияврАльваро Вальес
4ИспаниязщАлекс Суарес
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
15ИспаниязщМика Мармоль
28МексиказщХулиан Араухо
20ИспанияпзКирьян Родригес
8АргентинапзМаксимо Перроне
10ИспанияпзАльберто Молейро
2ИспаниянпМарвин Парк
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
11ИспаниянпБенито Рамирес
Главные тренеры
МексикаХавьер Агирре
ИспанияГарсия Пимьента
История личных встреч
12.08.2023Испания - Примера1-й турЛас-Пальмас1 : 1Мальорка
04.04.2021Испания - СегундаСегунда. 33-й турЛас-Пальмас1 : 1Мальорка
10.01.2021Испания - СегундаСегунда. 21-й турМальорка0 : 1Лас-Пальмас
17.03.2019Испания - СегундаСегунда. 30-й турЛас-Пальмас1 : 2Мальорка
27.10.2018Испания - СегундаСегунда. 11-й турМальорка2 : 2Лас-Пальмас
31.01.2015Испания - СегундаСегунда. 23-й турЛас-Пальмас2 : 1Мальорка
31.08.2014Испания - СегундаСегунда. 2-й турМальорка1 : 1Лас-Пальмас
04.05.2024Испания - Примера34-й турМальорка0 : 1
28.04.2024Испания - Примера33-й тур1 : 1Мальорка
22.04.2024Испания - Примера32-й тур2 : 1Мальорка
13.04.2024Испания - Примера31-й турМальорка0 : 1
06.04.2024Кубок ИспанииФинал1 : 1 4 : 2Мальорка
04.05.2024Испания - Примера34-й тур2 : 0Лас-Пальмас
27.04.2024Испания - Примера33-й турЛас-Пальмас0 : 2
20.04.2024Испания - Примера32-й тур4 : 1Лас-Пальмас
14.04.2024Испания - Примера31-й турЛас-Пальмас0 : 2
30.03.2024Испания - Примера30-й тур1 : 0Лас-Пальмас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3487
2
Лига чемпионов
Жирона3474
3
Лига чемпионов
Барселона3473
4
Лига чемпионов
Атлетико М3467
5
Лига Европы
Атлетик Б3461
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3454
7 Бетис3452
8 Валенсия3447
9 Вильярреал3445
10 Хетафе3443
11 Алавес3441
12 Севилья3441
13 Осасуна3439
14 Лас-Пальмас3437
15 Сельта3434
16 Райо Вальекано3434
17 Мальорка3432
18
Зона вылета
Кадис3426
19
Зона вылета
Гранада3421
20
Зона вылета
Альмерия3417

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