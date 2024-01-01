Мальорка - Лас-Пальмас 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
11 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Лас-Пальмас, которое состоится 11 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|1
|вр
|Предраг Райкович
|15
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|2
|зщ
|Матия Настасич
|3
|зщ
|Тони Лато
|23
|зщ
|Неманья Радоньич
|14
|пз
|Дани Родригес
|5
|пз
|Омар Маскарель
|10
|пз
|Серхи Дардер
|7
|нп
|Ведат Мурики
|13
|вр
|Альваро Вальес
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|28
|зщ
|Хулиан Араухо
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|8
|пз
|Максимо Перроне
|10
|пз
|Альберто Молейро
|2
|нп
|Марвин Парк
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|11
|нп
|Бенито Рамирес
Главные тренеры
|Хавьер Агирре
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|04.04.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 33-й тур
|1 : 1
|10.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|0 : 1
|17.03.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|1 : 2
|27.10.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|2 : 2
|31.01.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|2 : 1
|31.08.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|22.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Кубок Испании
|Финал
|1 : 1 4 : 2
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 0
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 1
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|34
|87
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|34
|74
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|34
|73
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|34
|67
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|34
|61
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|34
|54
|7
|Бетис
|34
|52
|8
|Валенсия
|34
|47
|9
|Вильярреал
|34
|45
|10
|Хетафе
|34
|43
|11
|Алавес
|34
|41
|12
|Севилья
|34
|41
|13
|Осасуна
|34
|39
|14
|Лас-Пальмас
|34
|37
|15
|Сельта
|34
|34
|16
|Райо Вальекано
|34
|34
|17
|Мальорка
|34
|32
| 18
Зона вылета
|Кадис
|34
|26
| 19
Зона вылета
|Гранада
|34
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|34
|17