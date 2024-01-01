Вильярреал - Севилья 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
11 Мая 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Севилья, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Севилья
Севилья
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|17
|зщ
|Кико Фемения
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|2
|зщ
|Йерсон Москера
|18
|зщ
|Альберто Морено
|10
|пз
|Дани Парехо
|19
|пз
|Франсис Коклен
|16
|пз
|Алекс Баэна
|27
|нп
|Ильяс Ахомаш
|9
|нп
|Гонсалу Гедеш
|11
|нп
|Александр Сёрлот
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|16
|зщ
|Хесус Навас
|2
|зщ
|Кике Салас
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|19
|зщ
|Маркос Акунья
|42
|пз
|Люсьен Агуме
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|5
|нп
|Лукас Окампос
|7
|нп
|Сусо
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Кике Санчес Флорес
История личных встреч
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 1
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|08.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|04.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|4 : 0
|29.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 0
|22.06.2020
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 2
|15.12.2019
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 2
|17.02.2019
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 0
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 2
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|01.04.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|22.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|34
|87
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|34
|74
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|34
|73
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|34
|67
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|34
|61
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|34
|54
|7
|Бетис
|34
|52
|8
|Валенсия
|34
|47
|9
|Вильярреал
|34
|45
|10
|Хетафе
|34
|43
|11
|Алавес
|34
|41
|12
|Севилья
|34
|41
|13
|Осасуна
|34
|39
|14
|Лас-Пальмас
|34
|37
|15
|Сельта
|34
|34
|16
|Райо Вальекано
|34
|34
|17
|Мальорка
|34
|32
| 18
Зона вылета
|Кадис
|34
|26
| 19
Зона вылета
|Гранада
|34
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|34
|17