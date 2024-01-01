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Вильярреал - Севилья 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
11 Мая 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Вильярреал
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Севилья, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Севилья
Севилья
13ШвецияврФилип Йоргенсен
17ИспаниязщКико Фемения
3ИспаниязщРауль Альбиоль
2КолумбиязщЙерсон Москера
18ИспаниязщАльберто Морено
10ИспанияпзДани Парехо
19ФранцияпзФрансис Коклен
16ИспанияпзАлекс Баэна
27ИспаниянпИльяс Ахомаш
9ПортугалиянпГонсалу Гедеш
11НорвегиянпАлександр Сёрлот
13НорвегияврЭрьян Нюланд
16ИспаниязщХесус Навас
2ИспаниязщКике Салас
4ИспаниязщСерхио Рамос
19АргентиназщМаркос Акунья
42ФранцияпзЛюсьен Агуме
24ФранцияпзБубакари Сумаре
11БельгияпзДоди Лукебакио
5АргентинанпЛукас Окампос
7Испаниянп Сусо
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИспанияКике Санчес Флорес
История личных встреч
03.12.2023Испания - Примера15-й турСевилья1 : 1Вильярреал
23.04.2023Испания - Примера30-й турСевилья2 : 1Вильярреал
18.09.2022Испания - Примера6-й турВильярреал1 : 1Севилья
08.05.2022Испания - Примера35-й турВильярреал1 : 1Севилья
04.12.2021Испания - Примера16-й турСевилья1 : 0Вильярреал
16.05.2021Испания - Примера37-й турВильярреал4 : 0Севилья
29.12.2020Испания - Примера16-й турСевилья2 : 0Вильярреал
22.06.2020Испания - Примера31-й турВильярреал2 : 2Севилья
15.12.2019Испания - Примера17-й турСевилья1 : 2Вильярреал
17.02.2019Испания - Примера24-й турВильярреал3 : 0Севилья
05.05.2024Испания - Примера34-й тур3 : 2Вильярреал
28.04.2024Испания - Примера33-й турВильярреал3 : 0
21.04.2024Испания - Примера32-й тур1 : 2Вильярреал
14.04.2024Испания - Примера31-й тур1 : 1Вильярреал
01.04.2024Испания - Примера30-й турВильярреал1 : 2
05.05.2024Испания - Примера34-й турСевилья3 : 0
28.04.2024Испания - Примера33-й тур1 : 1Севилья
22.04.2024Испания - Примера32-й турСевилья2 : 1
14.04.2024Испания - Примера31-й тур0 : 2Севилья
30.03.2024Испания - Примера30-й тур0 : 1Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3487
2
Лига чемпионов
Жирона3474
3
Лига чемпионов
Барселона3473
4
Лига чемпионов
Атлетико М3467
5
Лига Европы
Атлетик Б3461
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3454
7 Бетис3452
8 Валенсия3447
9 Вильярреал3445
10 Хетафе3443
11 Алавес3441
12 Севилья3441
13 Осасуна3439
14 Лас-Пальмас3437
15 Сельта3434
16 Райо Вальекано3434
17 Мальорка3432
18
Зона вылета
Кадис3426
19
Зона вылета
Гранада3421
20
Зона вылета
Альмерия3417

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