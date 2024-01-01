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Гранада - Реал Мадрид 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
11 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Гранада
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Реал Мадрид, которое состоится 11 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Реал Мадрид
Мадрид
25АргентинаврАугусто Баталья
12ИспаниязщРикард Санчес
2УругвайзщБруно Мендес
14ИспаниязщИгнаси Микель
15ИспаниязщКарлос Нева
20ИспанияпзСерхио Руис
23ИспанияпзХерард Гумбау
18ПольшапзКамиль Юзвяк
19УругвайнпФакундо Пельистри
11АлбаниянпМюрто Узуни
7АргентинанпЛукас Бое
13УкраинаврАндрей Лунин
17ИспаниязщЛукас Васкес
3БразилиязщЭдер Милитао
6ИспаниязщНачо Фернандес
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
21ИспанияпзБраим Диас
10ХорватияпзЛука Модрич
12ФранцияпзЭдуарду Камавинга
19ИспанияпзДаниель Себальос
24ТурцияпзАрда Гюлер
14Испаниянп Хоселу
Главные тренеры
УругвайАлександер Медина
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
02.12.2023Испания - Примера15-й турРеал Мадрид2 : 0Гранада
06.02.2022Испания - Примера23-й турРеал Мадрид1 : 0Гранада
21.11.2021Испания - Примера14-й турГранада1 : 4Реал Мадрид
13.05.2021Испания - Примера36-й турГранада1 : 4Реал Мадрид
23.12.2020Испания - Примера15-й турРеал Мадрид2 : 0Гранада
13.07.2020Испания - Примера36-й турГранада1 : 2Реал Мадрид
05.10.2019Испания - Примера8-й турРеал Мадрид4 : 2Гранада
06.05.2017Испания - Примера36-й турГранада0 : 4Реал Мадрид
07.01.2017Испания - Примера17-й турРеал Мадрид5 : 0Гранада
07.02.2016Испания - Примера23-й турГранада1 : 2Реал Мадрид
05.05.2024Испания - Примера34-й тур3 : 0Гранада
28.04.2024Испания - Примера33-й турГранада3 : 0
19.04.2024Испания - Примера32-й тур1 : 1Гранада
14.04.2024Испания - Примера31-й турГранада2 : 0
04.04.2024Испания - Примера26-й турГранада0 : 1
08.05.2024Лига чемпионов1/2 финала. 2-й матчРеал Мадрид2 : 1
04.05.2024Испания - Примера34-й турРеал Мадрид3 : 0
30.04.2024Лига чемпионов1/2 финала. 1-й матч2 : 2Реал Мадрид
26.04.2024Испания - Примера33-й тур0 : 1Реал Мадрид
21.04.2024Испания - Примера32-й турРеал Мадрид3 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура Примеры: «Гранада» — «Реал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3487
2
Лига чемпионов
Жирона3474
3
Лига чемпионов
Барселона3473
4
Лига чемпионов
Атлетико М3467
5
Лига Европы
Атлетик Б3461
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3454
7 Бетис3452
8 Валенсия3447
9 Вильярреал3445
10 Хетафе3443
11 Алавес3441
12 Севилья3441
13 Осасуна3439
14 Лас-Пальмас3437
15 Сельта3434
16 Райо Вальекано3434
17 Мальорка3432
18
Зона вылета
Кадис3426
19
Зона вылета
Гранада3421
20
Зона вылета
Альмерия3417

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