Гранада - Реал Мадрид 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
11 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Реал Мадрид, которое состоится 11 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Реал Мадрид
Мадрид
|25
|вр
|Аугусто Баталья
|12
|зщ
|Рикард Санчес
|2
|зщ
|Бруно Мендес
|14
|зщ
|Игнаси Микель
|15
|зщ
|Карлос Нева
|20
|пз
|Серхио Руис
|23
|пз
|Херард Гумбау
|18
|пз
|Камиль Юзвяк
|19
|нп
|Факундо Пельистри
|11
|нп
|Мюрто Узуни
|7
|нп
|Лукас Бое
|13
|вр
|Андрей Лунин
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|6
|зщ
|Начо Фернандес
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|21
|пз
|Браим Диас
|10
|пз
|Лука Модрич
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|19
|пз
|Даниель Себальос
|24
|пз
|Арда Гюлер
|14
|нп
|Хоселу
Главные тренеры
|Александер Медина
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|06.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 0
|21.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 4
|13.05.2021
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 4
|23.12.2020
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|13.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 2
|05.10.2019
|Испания - Примера
|8-й тур
|4 : 2
|06.05.2017
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 4
|07.01.2017
|Испания - Примера
|17-й тур
|5 : 0
|07.02.2016
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|19.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|04.04.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 1
|08.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|30.04.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 2
|26.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура Примеры: «Гранада» — «Реал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|34
|87
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|34
|74
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|34
|73
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|34
|67
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|34
|61
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|34
|54
|7
|Бетис
|34
|52
|8
|Валенсия
|34
|47
|9
|Вильярреал
|34
|45
|10
|Хетафе
|34
|43
|11
|Алавес
|34
|41
|12
|Севилья
|34
|41
|13
|Осасуна
|34
|39
|14
|Лас-Пальмас
|34
|37
|15
|Сельта
|34
|34
|16
|Райо Вальекано
|34
|34
|17
|Мальорка
|34
|32
| 18
Зона вылета
|Кадис
|34
|26
| 19
Зона вылета
|Гранада
|34
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|34
|17