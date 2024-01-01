Атлетик Б - Осасуна 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
11 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Осасуна, которое состоится 11 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Осасуна
Памплона
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|24
|пз
|Беньят Прадос
|6
|пз
|Микель Весга
|21
|пз
|Андер Эррера
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|22
|нп
|Рауль Гарсия
|11
|нп
|Нико Уильямс
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|28
|зщ
|Хорхе Эррандо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|6
|пз
|Лукас Торро
|34
|пз
|Икер Муньос
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|14
|нп
|Рубен Гарсия
|23
|нп
|Рауль
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|25.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|04.04.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1 ДВ
|01.03.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 0
|09.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 0
|03.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 3
|08.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|24.10.2020
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|16.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 1
|03.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 1
|19.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Кубок Испании
|Финал
|1 : 1 4 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|15.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|34
|87
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|34
|74
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|34
|73
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|34
|67
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|34
|61
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|34
|54
|7
|Бетис
|34
|52
|8
|Валенсия
|34
|47
|9
|Вильярреал
|34
|45
|10
|Хетафе
|34
|43
|11
|Алавес
|34
|41
|12
|Севилья
|34
|41
|13
|Осасуна
|34
|39
|14
|Лас-Пальмас
|34
|37
|15
|Сельта
|34
|34
|16
|Райо Вальекано
|34
|34
|17
|Мальорка
|34
|32
| 18
Зона вылета
|Кадис
|34
|26
| 19
Зона вылета
|Гранада
|34
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|34
|17