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Атлетик Б - Осасуна 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
11 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Атлетик Б
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Осасуна, которое состоится 11 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Осасуна
Памплона
1ИспанияврУнай Симон
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
15ИспаниязщИньиго Лекуэ
24ИспанияпзБеньят Прадос
6ИспанияпзМикель Весга
21ИспанияпзАндер Эррера
7ИспаниянпАлекс Беренгер
22ИспаниянпРауль Гарсия
11ИспаниянпНико Уильямс
9ГананпИньяки Уильямс
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
28ИспаниязщХорхе Эррандо
22КолумбиязщХоан Мохика
15ИспаниязщРубен Пенья
6ИспанияпзЛукас Торро
34ИспанияпзИкер Муньос
19ИспанияпзПабло Ибаньес
14ИспаниянпРубен Гарсия
23Испаниянп Рауль
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
19.08.2023Испания - Примера2-й турОсасуна0 : 2Атлетик Б
25.05.2023Испания - Примера36-й турОсасуна2 : 0Атлетик Б
04.04.2023Кубок Испании1/2 финалаАтлетик Б1 : 1 ДВОсасуна
01.03.2023Кубок Испании1/2 финалаОсасуна1 : 0Атлетик Б
09.01.2023Испания - Примера16-й турАтлетик Б0 : 0Осасуна
15.05.2022Испания - Примера37-й турАтлетик Б2 : 0Осасуна
03.01.2022Испания - Примера19-й турОсасуна1 : 3Атлетик Б
08.05.2021Испания - Примера35-й турАтлетик Б2 : 2Осасуна
24.10.2020Испания - Примера7-й турОсасуна1 : 0Атлетик Б
16.02.2020Испания - Примера24-й турАтлетик Б0 : 1Осасуна
03.05.2024Испания - Примера34-й тур0 : 2Атлетик Б
27.04.2024Испания - Примера33-й тур3 : 1Атлетик Б
19.04.2024Испания - Примера32-й турАтлетик Б1 : 1
14.04.2024Испания - Примера31-й турАтлетик Б1 : 1
06.04.2024Кубок ИспанииФиналАтлетик Б1 : 1 4 : 2
05.05.2024Испания - Примера34-й турОсасуна0 : 2
28.04.2024Испания - Примера33-й тур3 : 0Осасуна
20.04.2024Испания - Примера32-й тур2 : 1Осасуна
15.04.2024Испания - Примера31-й турОсасуна0 : 1
30.03.2024Испания - Примера30-й тур0 : 3Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3487
2
Лига чемпионов
Жирона3474
3
Лига чемпионов
Барселона3473
4
Лига чемпионов
Атлетико М3467
5
Лига Европы
Атлетик Б3461
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3454
7 Бетис3452
8 Валенсия3447
9 Вильярреал3445
10 Хетафе3443
11 Алавес3441
12 Севилья3441
13 Осасуна3439
14 Лас-Пальмас3437
15 Сельта3434
16 Райо Вальекано3434
17 Мальорка3432
18
Зона вылета
Кадис3426
19
Зона вылета
Гранада3421
20
Зона вылета
Альмерия3417

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