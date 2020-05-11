Наполи - Болонья 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
11 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Болонья, которое состоится 11 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Болонья
Болонья
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|24
|пз
|Йенс Каюсте
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|15
|зщ
|Виктор Кристиансен
|20
|пз
|Михел Эбишер
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|17
|пз
|Уссама Эль-Аззузи
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
Главные тренеры
|Франческо Кальцона
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 2
|16.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|3 : 2
|17.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 2
|28.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|3 : 0
|07.03.2021
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 1
|08.11.2020
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|25.05.2019
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 2
|06.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|14.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 4
|03.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 3
|13.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|35
|89
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|35
|71
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|35
|66
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|35
|64
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|34
|60
| 6
Лига Европы
|Рома
|35
|60
| 7
Лига Европы
|Лацио
|35
|56
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Наполи
|35
|51
|9
|Фиорентина
|34
|50
|10
|Торино
|35
|47
|11
|Монца
|35
|45
|12
|Дженоа
|35
|43
|13
|Лечче
|35
|37
|14
|Верона
|35
|34
|15
|Кальяри
|35
|33
|16
|Фрозиноне
|35
|32
|17
|Эмполи
|35
|32
| 18
Зона вылета
|Удинезе
|35
|30
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|35
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|35
|15