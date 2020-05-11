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Наполи - Болонья 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
11 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Наполи
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Болонья, которое состоится 11 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Болонья
Болонья
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
24 Швеция пз Йенс Каюсте
21 Италия нп Маттео Политано
9 Нигерия нп Виктор Осимхен
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
28 Польша вр Лукаш Скорупски
3 Австрия зщ Стефан Пош
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
15 Дания зщ Виктор Кристиансен
20 Швейцария пз Михел Эбишер
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
17 Марокко пз Уссама Эль-Аззузи
7 Италия нп Риккардо Орсолини
9 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
Главные тренеры
Италия Франческо Кальцона
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Болонья0 : 0Наполи
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Болонья2 : 2Наполи
16.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Наполи3 : 2Болонья
17.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Болонья0 : 2Наполи
28.10.2021 Италия - Серия А 10-й тур Наполи3 : 0Болонья
07.03.2021 Италия - Серия А 26-й тур Наполи3 : 1Болонья
08.11.2020 Италия - Серия А 7-й тур Болонья0 : 1Наполи
15.07.2020 Италия - Серия А 33-й тур Болонья1 : 1Наполи
01.12.2019 Италия - Серия А 14-й тур Наполи1 : 2Болонья
25.05.2019 Италия - Серия А 38-й тур Болонья3 : 2Наполи
06.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 1 : 1Наполи
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Наполи2 : 2
20.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 0Наполи
14.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Наполи2 : 2
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 2 : 4Наполи
03.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 0 : 0Болонья
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Болонья1 : 1
22.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 3Болонья
13.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Болонья0 : 0
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 0 : 0Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3589
2
Лига чемпионов
Милан3571
3
Лига чемпионов
Ювентус3566
4
Лига чемпионов
Болонья3564
5
Лига чемпионов
Аталанта3460
6
Лига Европы
Рома3560
7
Лига Европы
Лацио3556
8
Квалификация Лиги конференций
Наполи3551
9 Фиорентина3450
10 Торино3547
11 Монца3545
12 Дженоа3543
13 Лечче3537
14 Верона3534
15 Кальяри3533
16 Фрозиноне3532
17 Эмполи3532
18
Зона вылета
Удинезе3530
19
Зона вылета
Сассуоло3529
20
Зона вылета
Салернитана3515

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