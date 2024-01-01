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Боруссия М - Айнтрахт Ф 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
11 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Боруссия М
Айнтрахт Ф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Айнтрахт Ф, которое состоится 11 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
33ГерманияврМориц Николас
5ГерманиязщМарвин Фридрих
30ШвейцариязщНико Эльведи
3ЯпониязщКоу Итакура
29СШАзщДжозеф Скалли
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
27ГерманияпзРокко Райц
17ФранцияпзМану Коне
9ФранциянпФранк Онора
14ФранциянпАлассан Плеа
25ГерманиянпРобин Хак
1ГерманияврКевин Трапп
35Бразилиязщ Тута
4ГерманиязщРобин Кох
3ЭквадорзщВильям Пачо
31ГерманиязщФилипп Макс
26ФранцияпзЭрик Жуниор Эбимбе
15ТуниспзЭллиес Скири
27ГерманияпзМарио Гётце
8АлжирнпФарес Шаиби
7ЕгипетнпОмар Мармуш
11ФранциянпУго Экитике
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
20.12.2023Германия - Бундеслига16-й турАйнтрахт Ф2 : 1Боруссия М
15.04.2023Германия - Бундеслига28-й турАйнтрахт Ф1 : 1Боруссия М
22.10.2022Германия - Бундеслига11-й турБоруссия М1 : 3Айнтрахт Ф
08.05.2022Германия - Бундеслига33-й турАйнтрахт Ф1 : 1Боруссия М
15.12.2021Германия - Бундеслига16-й турБоруссия М2 : 3Айнтрахт Ф
17.04.2021Германия - Бундеслига29-й турБоруссия М4 : 0Айнтрахт Ф
15.12.2020Германия - Бундеслига12-й турАйнтрахт Ф3 : 3Боруссия М
16.05.2020Германия - Бундеслига26-й турАйнтрахт Ф1 : 3Боруссия М
27.10.2019Германия - Бундеслига9-й турБоруссия М4 : 2Айнтрахт Ф
17.02.2019Германия - Бундеслига22-й турАйнтрахт Ф1 : 1Боруссия М
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й тур2 : 2Боруссия М
28.04.2024Германия - Бундеслига31-й турБоруссия М0 : 0
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й тур4 : 3Боруссия М
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й турБоруссия М1 : 2
07.04.2024Германия - Бундеслига28-й тур1 : 3Боруссия М
05.05.2024Германия - Бундеслига32-й турАйнтрахт Ф1 : 5
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур2 : 1Айнтрахт Ф
19.04.2024Германия - Бундеслига30-й турАйнтрахт Ф3 : 1
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур3 : 0Айнтрахт Ф
05.04.2024Германия - Бундеслига28-й турАйнтрахт Ф1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3284
2
Лига чемпионов
Бавария3269
3
Лига чемпионов
Штутгарт3267
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3263
5
Лига чемпионов
Боруссия Д3260
6
Лига Европы
Айнтрахт Ф3245
7
Плей-офф Лиги конференций
Фрайбург3241
8 Хоффенхайм3240
9 Аугсбург3239
10 Хайденхайм3238
11 Вердер3238
12 Вольфсбург3237
13 Боруссия М3233
14 Бохум3233
15 Унион3230
16 Майнц3229
17
Зона вылета
Кёльн3224
18
Зона вылета
Дармштадт 983217

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