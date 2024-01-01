Боруссия М - Айнтрахт Ф 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
11 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Айнтрахт Ф, которое состоится 11 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|33
|вр
|Мориц Николас
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|3
|зщ
|Коу Итакура
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|27
|пз
|Рокко Райц
|17
|пз
|Ману Коне
|9
|нп
|Франк Онора
|14
|нп
|Алассан Плеа
|25
|нп
|Робин Хак
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|31
|зщ
|Филипп Макс
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|15
|пз
|Эллиес Скири
|27
|пз
|Марио Гётце
|8
|нп
|Фарес Шаиби
|7
|нп
|Омар Мармуш
|11
|нп
|Уго Экитике
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|20.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 1
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 3
|08.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 0
|15.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|3 : 3
|16.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|27.10.2019
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|4 : 2
|17.02.2019
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|4 : 3
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 3
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 5
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|19.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 1
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|05.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|32
|84
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|32
|69
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|32
|67
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|32
|63
| 5
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|32
|60
| 6
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|32
|45
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фрайбург
|32
|41
|8
|Хоффенхайм
|32
|40
|9
|Аугсбург
|32
|39
|10
|Хайденхайм
|32
|38
|11
|Вердер
|32
|38
|12
|Вольфсбург
|32
|37
|13
|Боруссия М
|32
|33
|14
|Бохум
|32
|33
|15
|Унион
|32
|30
|16
|Майнц
|32
|29
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|32
|24
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|32
|17