Кёльн - Унион 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
11 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Унион, которое состоится 11 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Унион
Берлин
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Бенно Шмиц
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|35
|зщ
|Макс Финкгрефе
|6
|пз
|Эрик Мартель
|7
|пз
|Деян Любичич
|29
|нп
|Ян Тильман
|40
|нп
|Фарид Алиду
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|21
|нп
|Штеффен Тиггес
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|6
|зщ
|Робин Госенс
|29
|пз
|Лука Тусар
|8
|пз
|Рани Хедира
|10
|нп
|Кевин Фолланд
|14
|нп
|Йорбе Вертессен
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Урс Фишер
История личных встреч
|20.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|04.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 0
|11.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|01.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 0
|07.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|13.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 1
|22.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|13.06.2020
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|08.12.2019
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|31.01.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 4
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 5
|12.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|32
|84
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|32
|69
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|32
|67
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|32
|63
| 5
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|32
|60
| 6
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|32
|45
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фрайбург
|32
|41
|8
|Хоффенхайм
|32
|40
|9
|Аугсбург
|32
|39
|10
|Хайденхайм
|32
|38
|11
|Вердер
|32
|38
|12
|Вольфсбург
|32
|37
|13
|Боруссия М
|32
|33
|14
|Бохум
|32
|33
|15
|Унион
|32
|30
|16
|Майнц
|32
|29
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|32
|24
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|32
|17