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Кёльн - Унион 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
11 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Кёльн
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Унион, которое состоится 11 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Унион
Берлин
1ГерманияврМарвин Швебе
2ГерманиязщБенно Шмиц
4ГерманиязщТимо Хюберс
24ГерманиязщЮлиан Хабот
35ГерманиязщМакс Финкгрефе
6ГерманияпзЭрик Мартель
7АвстрияпзДеян Любичич
29ГерманиянпЯн Тильман
40ГерманиянпФарид Алиду
11АвстриянпФлориан Кайнц
21ГерманиянпШтеффен Тиггес
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
2ГерманиязщКевин Фогт
4ПортугалиязщДиогу Лейте
28АвстриязщКристофер Триммель
6ГерманиязщРобин Госенс
29ФранцияпзЛука Тусар
8ГерманияпзРани Хедира
10ГерманиянпКевин Фолланд
14БельгиянпЙорбе Вертессен
16ГерманиянпБенедикт Холлербах
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
ШвейцарияУрс Фишер
История личных встреч
20.12.2023Германия - Бундеслига16-й турУнион2 : 0Кёльн
04.03.2023Германия - Бундеслига23-й турУнион0 : 0Кёльн
11.09.2022Германия - Бундеслига6-й турКёльн0 : 1Унион
01.04.2022Германия - Бундеслига28-й турУнион1 : 0Кёльн
07.11.2021Германия - Бундеслига11-й турКёльн2 : 2Унион
13.03.2021Германия - Бундеслига25-й турУнион2 : 1Кёльн
22.11.2020Германия - Бундеслига8-й турКёльн1 : 2Унион
13.06.2020Германия - Бундеслига31-й турКёльн1 : 2Унион
08.12.2019Германия - Бундеслига14-й турУнион2 : 0Кёльн
31.01.2019Германия - Вторая Бундеслига19-й турУнион2 : 0Кёльн
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й турКёльн0 : 0
28.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур1 : 1Кёльн
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й турКёльн0 : 2
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур2 : 0Кёльн
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турКёльн2 : 1
05.05.2024Германия - Бундеслига32-й турУнион3 : 4
28.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур0 : 0Унион
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й турУнион1 : 5
12.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур2 : 0Унион
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турУнион0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3284
2
Лига чемпионов
Бавария3269
3
Лига чемпионов
Штутгарт3267
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3263
5
Лига чемпионов
Боруссия Д3260
6
Лига Европы
Айнтрахт Ф3245
7
Плей-офф Лиги конференций
Фрайбург3241
8 Хоффенхайм3240
9 Аугсбург3239
10 Хайденхайм3238
11 Вердер3238
12 Вольфсбург3237
13 Боруссия М3233
14 Бохум3233
15 Унион3230
16 Майнц3229
17
Зона вылета
Кёльн3224
18
Зона вылета
Дармштадт 983217

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