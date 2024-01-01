РБ Лейпциг - Вердер 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
11 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Вердер, которое состоится 11 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Петер Гулачи
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|7
|пз
|Дани Ольмо
|8
|пз
|Амаду Айдара
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|17
|нп
|Луа Опенда
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|30
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|29
|нп
|Ник Вольтемаде
|7
|нп
|Марвин Дукш
Главные тренеры
|Марко Розе
|Оле Вернер
История личных встреч
|19.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|12.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|30.04.2021
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 2 ДВ
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|15.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|21.09.2019
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 3
|18.05.2019
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|22.12.2018
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|3 : 2
|03.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|4 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 0
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 3
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|14.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|5 : 0
|05.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|32
|84
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|32
|69
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|32
|67
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|32
|63
| 5
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|32
|60
| 6
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|32
|45
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фрайбург
|32
|41
|8
|Хоффенхайм
|32
|40
|9
|Аугсбург
|32
|39
|10
|Хайденхайм
|32
|38
|11
|Вердер
|32
|38
|12
|Вольфсбург
|32
|37
|13
|Боруссия М
|32
|33
|14
|Бохум
|32
|33
|15
|Унион
|32
|30
|16
|Майнц
|32
|29
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|32
|24
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|32
|17