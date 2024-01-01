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РБ Лейпциг - Вердер 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
11 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
РБ Лейпциг
Вердер

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Вердер, которое состоится 11 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вердер
Бремен
1ВенгрияврПетер Гулачи
2ФранциязщМохамед Симакан
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
7ИспанияпзДани Ольмо
8МалипзАмаду Айдара
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
17БельгиянпЛуа Опенда
30СловениянпБеньямин Шешко
30ГерманияврМихаэль Цеттерер
13СербиязщМилош Велькович
32АвстриязщМарко Фридль
3ГерманиязщАнтони Юнг
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
27ГерманиязщФеликс Агу
10ГерманияпзЛеонардо Биттенкорт
14БельгияпзСенне Линен
20АвстрияпзРомано Шмид
29ГерманиянпНик Вольтемаде
7ГерманиянпМарвин Дукш
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
19.12.2023Германия - Бундеслига16-й турВердер1 : 1РБ Лейпциг
14.05.2023Германия - Бундеслига32-й турРБ Лейпциг2 : 1Вердер
12.11.2022Германия - Бундеслига15-й турВердер1 : 2РБ Лейпциг
30.04.2021Кубок Германии1/2 финалаВердер1 : 2 ДВРБ Лейпциг
10.04.2021Германия - Бундеслига28-й турВердер1 : 4РБ Лейпциг
12.12.2020Германия - Бундеслига11-й турРБ Лейпциг2 : 0Вердер
15.02.2020Германия - Бундеслига22-й турРБ Лейпциг3 : 0Вердер
21.09.2019Германия - Бундеслига5-й турВердер0 : 3РБ Лейпциг
18.05.2019Германия - Бундеслига34-й турВердер2 : 1РБ Лейпциг
22.12.2018Германия - Бундеслига17-й турРБ Лейпциг3 : 2Вердер
03.05.2024Германия - Бундеслига32-й тур1 : 1РБ Лейпциг
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турРБ Лейпциг4 : 1
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й тур1 : 2РБ Лейпциг
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й турРБ Лейпциг3 : 0
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й тур1 : 4РБ Лейпциг
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й турВердер2 : 2
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур0 : 3Вердер
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й турВердер2 : 1
14.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур5 : 0Вердер
05.04.2024Германия - Бундеслига28-й тур1 : 1Вердер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3284
2
Лига чемпионов
Бавария3269
3
Лига чемпионов
Штутгарт3267
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3263
5
Лига чемпионов
Боруссия Д3260
6
Лига Европы
Айнтрахт Ф3245
7
Плей-офф Лиги конференций
Фрайбург3241
8 Хоффенхайм3240
9 Аугсбург3239
10 Хайденхайм3238
11 Вердер3238
12 Вольфсбург3237
13 Боруссия М3233
14 Бохум3233
15 Унион3230
16 Майнц3229
17
Зона вылета
Кёльн3224
18
Зона вылета
Дармштадт 983217

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