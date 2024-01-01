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Фрайбург - Хайденхайм 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
11 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Фрайбург
Хайденхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Хайденхайм, которое состоится 11 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1ГерманияврНоа Атуболу
17ГерманиязщЛукас Кюблер
5ГерманиязщМануэль Гульде
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
14ГерманияпзЯнник Кайтель
27ГерманияпзНиколас Хефлер
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
42ЯпониянпРицу Доан
22ВенгриянпРоланд Шаллаи
9ГерманиянпЛукас Хёлер
38АвстриянпМихаэль Грегорич
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
5ГерманияпзБенедикт Гимбер
3ГерманияпзЯн Шёппнер
16ГерманияпзКевин Сесса
8ГерманиянпЭрен Динкчи
37ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
18ГерманиянпМарвин Пирингер
9ГерманиянпШтефан Шиммер
Главные тренеры
ГерманияКристиан Штрайх
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
20.12.2023Германия - Бундеслига16-й турХайденхайм3 : 2Фрайбург
08.05.2016Германия - Вторая Бундеслига33-й турФрайбург2 : 0Хайденхайм
27.11.2015Германия - Вторая Бундеслига16-й турХайденхайм1 : 2Фрайбург
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й тур0 : 0Фрайбург
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турФрайбург1 : 2
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й турФрайбург1 : 1
14.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур0 : 1Фрайбург
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турФрайбург1 : 4
05.05.2024Германия - Бундеслига32-й турХайденхайм1 : 1
28.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур0 : 1Хайденхайм
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й турХайденхайм1 : 2
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й тур1 : 1Хайденхайм
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турХайденхайм3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3284
2
Лига чемпионов
Бавария3269
3
Лига чемпионов
Штутгарт3267
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3263
5
Лига чемпионов
Боруссия Д3260
6
Лига Европы
Айнтрахт Ф3245
7
Плей-офф Лиги конференций
Фрайбург3241
8 Хоффенхайм3240
9 Аугсбург3239
10 Хайденхайм3238
11 Вердер3238
12 Вольфсбург3237
13 Боруссия М3233
14 Бохум3233
15 Унион3230
16 Майнц3229
17
Зона вылета
Кёльн3224
18
Зона вылета
Дармштадт 983217

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