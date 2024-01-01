Фрайбург - Хайденхайм 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
11 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Хайденхайм, которое состоится 11 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|5
|зщ
|Мануэль Гульде
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|14
|пз
|Янник Кайтель
|27
|пз
|Николас Хефлер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|42
|нп
|Рицу Доан
|22
|нп
|Роланд Шаллаи
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|5
|пз
|Бенедикт Гимбер
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|16
|пз
|Кевин Сесса
|8
|нп
|Эрен Динкчи
|37
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|9
|нп
|Штефан Шиммер
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Франк Шмидт
История личных встреч
|20.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|3 : 2
|08.05.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|27.11.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 2
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|32
|84
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|32
|69
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|32
|67
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|32
|63
| 5
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|32
|60
| 6
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|32
|45
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фрайбург
|32
|41
|8
|Хоффенхайм
|32
|40
|9
|Аугсбург
|32
|39
|10
|Хайденхайм
|32
|38
|11
|Вердер
|32
|38
|12
|Вольфсбург
|32
|37
|13
|Боруссия М
|32
|33
|14
|Бохум
|32
|33
|15
|Унион
|32
|30
|16
|Майнц
|32
|29
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|32
|24
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|32
|17