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Герта - Кайзерслаутерн 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
11 Мая 2024 года в 14:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 33-й тур
Герта
Кайзерслаутерн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Кайзерслаутерн, которое состоится 11 Мая 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
ГерманияДирк Шустер
История личных встреч
31.01.2024Кубок Германии1/4 финалаГерта1 : 3Кайзерслаутерн
09.12.2023Германия - Вторая Бундеслига16-й турКайзерслаутерн1 : 2Герта
25.09.2013Кубок Германии2-й раундКайзерслаутерн3 : 1Герта
21.04.2012Германия - Бундеслига32-й турГерта1 : 2Кайзерслаутерн
21.12.2011Кубок Германии1/8 финалаГерта3 : 1Кайзерслаутерн
03.12.2011Германия - Бундеслига15-й турКайзерслаутерн1 : 1Герта
05.05.2024Германия - Вторая Бундеслига32-й тур4 : 2Герта
26.04.2024Германия - Вторая Бундеслига31-й турГерта1 : 1
21.04.2024Германия - Вторая Бундеслига30-й тур3 : 2Герта
12.04.2024Германия - Вторая Бундеслига29-й турГерта4 : 0
05.04.2024Германия - Вторая Бундеслига28-й тур2 : 3Герта
04.05.2024Германия - Вторая Бундеслига32-й турКайзерслаутерн4 : 1
27.04.2024Германия - Вторая Бундеслига31-й тур1 : 3Кайзерслаутерн
20.04.2024Германия - Вторая Бундеслига30-й турКайзерслаутерн1 : 1
12.04.2024Германия - Вторая Бундеслига29-й тур2 : 1Кайзерслаутерн
06.04.2024Германия - Вторая Бундеслига28-й тур2 : 1Кайзерслаутерн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Хольштайн3264
2
Повышение
Санкт-Паули3263
3
Плей-офф за повышение
Фортуна3259
4 Гамбург3355
5 Карлсруэ3252
6 Ганновер-963249
7 Падерборн 073349
8 Гройтер Фюрт3347
9 Герта3245
10 Эльверсберг3243
11 Шальке-043240
12 Магдебург3338
13 Нюрнберг3237
14 Кайзерслаутерн3236
15 Айнтрахт Б3235
16 Веен3232
17
Зона вылета
Ганза Р3231
18
Зона вылета
Оснабрюк3225

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