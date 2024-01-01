Хольштайн - Фортуна 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386
11 Мая 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 33-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Фортуна, которое состоится 11 Мая 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хольштайн
Киль
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
|10.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|06.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 0
|29.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 2
|06.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|20.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|2 : 2
|08.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|0 : 2
|04.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|06.05.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|02.12.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|05.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 3
|20.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|13.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|4 : 0
|06.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 4
|03.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|27.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|0 : 2
|07.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Хольштайн
|32
|64
| 2
Повышение
|Санкт-Паули
|32
|63
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|32
|59
|4
|Гамбург
|33
|55
|5
|Карлсруэ
|32
|52
|6
|Ганновер-96
|32
|49
|7
|Падерборн 07
|33
|49
|8
|Гройтер Фюрт
|33
|47
|9
|Герта
|32
|45
|10
|Эльверсберг
|32
|43
|11
|Шальке-04
|32
|40
|12
|Магдебург
|33
|38
|13
|Нюрнберг
|32
|37
|14
|Кайзерслаутерн
|32
|36
|15
|Айнтрахт Б
|32
|35
|16
|Веен
|32
|32
| 17
Зона вылета
|Ганза Р
|32
|31
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|32
|25