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Хольштайн - Фортуна 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386
11 Мая 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 33-й тур
Хольштайн
Фортуна

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Фортуна, которое состоится 11 Мая 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
10.12.2023Германия - Вторая Бундеслига16-й турФортуна0 : 1Хольштайн
06.05.2023Германия - Вторая Бундеслига31-й турФортуна3 : 0Хольштайн
29.10.2022Германия - Вторая Бундеслига14-й турХольштайн1 : 2Фортуна
06.02.2022Германия - Вторая Бундеслига21-й турХольштайн1 : 0Фортуна
20.08.2021Германия - Вторая Бундеслига4-й турФортуна2 : 2Хольштайн
08.02.2021Германия - Вторая Бундеслига20-й турФортуна0 : 2Хольштайн
04.10.2020Германия - Вторая Бундеслига3-й турХольштайн2 : 1Фортуна
06.05.2018Германия - Вторая Бундеслига33-й турФортуна1 : 1Хольштайн
02.12.2017Германия - Вторая Бундеслига16-й турХольштайн2 : 2Фортуна
05.05.2024Германия - Вторая Бундеслига32-й тур0 : 1Хольштайн
27.04.2024Германия - Вторая Бундеслига31-й турХольштайн1 : 3
20.04.2024Германия - Вторая Бундеслига30-й тур0 : 1Хольштайн
13.04.2024Германия - Вторая Бундеслига29-й турХольштайн4 : 0
06.04.2024Германия - Вторая Бундеслига28-й тур0 : 4Хольштайн
03.05.2024Германия - Вторая Бундеслига32-й турФортуна3 : 1
27.04.2024Германия - Вторая Бундеслига31-й тур1 : 1Фортуна
20.04.2024Германия - Вторая Бундеслига30-й турФортуна1 : 0
13.04.2024Германия - Вторая Бундеслига29-й тур0 : 2Фортуна
07.04.2024Германия - Вторая Бундеслига28-й турФортуна2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Хольштайн3264
2
Повышение
Санкт-Паули3263
3
Плей-офф за повышение
Фортуна3259
4 Гамбург3355
5 Карлсруэ3252
6 Ганновер-963249
7 Падерборн 073349
8 Гройтер Фюрт3347
9 Герта3245
10 Эльверсберг3243
11 Шальке-043240
12 Магдебург3338
13 Нюрнберг3237
14 Кайзерслаутерн3236
15 Айнтрахт Б3235
16 Веен3232
17
Зона вылета
Ганза Р3231
18
Зона вылета
Оснабрюк3225

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