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Шальке-04 - Ганза Р 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
11 Мая 2024 года в 14:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 33-й тур
Шальке-04
Ганза Р

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Ганза Р, которое состоится 11 Мая 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Ганза Р
Росток
Главные тренеры
ГерманияМаттиас Кройцер
История личных встреч
10.12.2023Германия - Вторая Бундеслига16-й турГанза Р0 : 2Шальке-04
05.03.2022Германия - Вторая Бундеслига25-й турШальке-043 : 4Ганза Р
25.09.2021Германия - Вторая Бундеслига8-й турГанза Р0 : 2Шальке-04
05.04.2008Германия - Бундеслига27-й турШальке-041 : 0Ганза Р
20.10.2007Германия - Бундеслига10-й турГанза Р1 : 1Шальке-04
07.05.2024Германия - Вторая Бундеслига32-й тур0 : 4Шальке-04
27.04.2024Германия - Вторая Бундеслига31-й турШальке-041 : 1
19.04.2024Германия - Вторая Бундеслига30-й тур1 : 1Шальке-04
13.04.2024Германия - Вторая Бундеслига29-й турШальке-042 : 0
07.04.2024Германия - Вторая Бундеслига28-й тур1 : 1Шальке-04
04.05.2024Германия - Вторая Бундеслига32-й турГанза Р1 : 2
26.04.2024Германия - Вторая Бундеслига31-й тур1 : 0Ганза Р
21.04.2024Германия - Вторая Бундеслига30-й турГанза Р0 : 2
12.04.2024Германия - Вторая Бундеслига29-й тур4 : 0Ганза Р
05.04.2024Германия - Вторая Бундеслига28-й турГанза Р3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Хольштайн3264
2
Повышение
Санкт-Паули3263
3
Плей-офф за повышение
Фортуна3259
4 Гамбург3355
5 Карлсруэ3252
6 Ганновер-963249
7 Падерборн 073349
8 Гройтер Фюрт3246
9 Герта3245
10 Эльверсберг3243
11 Шальке-043240
12 Магдебург3237
13 Нюрнберг3237
14 Кайзерслаутерн3236
15 Айнтрахт Б3235
16 Веен3232
17
Зона вылета
Ганза Р3231
18
Зона вылета
Оснабрюк3225

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