Майнц - Боруссия Д 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
11 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Боруссия Д, которое состоится 11 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Боруссия Д
Дортмунд
|27
|вр
|Робин Центнер
|3
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|19
|зщ
|Антони Каси
|31
|пз
|Доминик Кор
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|18
|пз
|Надим Амири
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|43
|нп
|Браян Груда
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
|1
|вр
|Грегор Кобель
|17
|зщ
|Мариус Вольф
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|22
|зщ
|Ян Матсен
|23
|пз
|Эмре Джан
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|11
|пз
|Марко Ройс
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|18
|нп
|Юссуфа Мукоко
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Эдин Терзич
История личных встреч
|19.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|25.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|16.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|16.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|17.06.2020
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 2
|11.01.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|14.12.2019
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 4
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|4 : 0
|07.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 1
|01.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|4 : 1
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|32
|84
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|32
|69
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|32
|67
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|32
|63
| 5
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|32
|60
| 6
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|32
|45
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фрайбург
|32
|41
|8
|Хоффенхайм
|32
|40
|9
|Аугсбург
|32
|39
|10
|Хайденхайм
|32
|38
|11
|Вердер
|32
|38
|12
|Вольфсбург
|32
|37
|13
|Боруссия М
|32
|33
|14
|Бохум
|32
|33
|15
|Унион
|32
|30
|16
|Майнц
|32
|29
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|32
|24
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|32
|17