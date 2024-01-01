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Майнц - Боруссия Д 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
11 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Майнц
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Боруссия Д, которое состоится 11 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Боруссия Д
Дортмунд
27ГерманияврРобин Центнер
3НидерландызщСепп ван ден Берг
25НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
30ШвейцариязщСильван Видмер
19ФранциязщАнтони Каси
31ГерманияпзДоминик Кор
8ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
18ГерманияпзНадим Амири
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
43ГерманиянпБраян Груда
29ГерманиянпЖонатан Буркардт
1ШвейцарияврГрегор Кобель
17ГерманиязщМариус Вольф
25ГерманиязщНиклас Зюле
4ГерманиязщНико Шлоттербек
22НидерландызщЯн Матсен
23ГерманияпзЭмре Джан
8ГерманияпзФеликс Нмеча
11ГерманияпзМарко Ройс
21НидерландынпДониэлл Мален
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
18ГерманиянпЮссуфа Мукоко
Главные тренеры
ДанияБо Свенссон
ГерманияЭдин Терзич
История личных встреч
19.12.2023Германия - Бундеслига16-й турБоруссия Д1 : 1Майнц
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й турБоруссия Д2 : 2Майнц
25.01.2023Германия - Бундеслига17-й турМайнц1 : 2Боруссия Д
16.03.2022Германия - Бундеслига25-й турМайнц0 : 1Боруссия Д
16.10.2021Германия - Бундеслига8-й турБоруссия Д3 : 1Майнц
16.05.2021Германия - Бундеслига33-й турМайнц1 : 3Боруссия Д
16.01.2021Германия - Бундеслига16-й турБоруссия Д1 : 1Майнц
17.06.2020Германия - Бундеслига32-й турБоруссия Д0 : 2Майнц
11.01.2020Товарищеские матчи (клубы) - 2020Товарищеские матчиБоруссия Д0 : 2Майнц
14.12.2019Германия - Бундеслига15-й турМайнц0 : 4Боруссия Д
05.05.2024Германия - Бундеслига32-й тур1 : 1Майнц
28.04.2024Германия - Бундеслига31-й турМайнц1 : 1
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й тур1 : 1Майнц
13.04.2024Германия - Бундеслига29-й турМайнц4 : 1
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турМайнц4 : 0
07.05.2024Лига чемпионов1/2 финала. 2-й матч0 : 1Боруссия Д
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й турБоруссия Д5 : 1
01.05.2024Лига чемпионов1/2 финала. 1-й матчБоруссия Д1 : 0
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й тур4 : 1Боруссия Д
21.04.2024Германия - Бундеслига30-й турБоруссия Д1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3284
2
Лига чемпионов
Бавария3269
3
Лига чемпионов
Штутгарт3267
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3263
5
Лига чемпионов
Боруссия Д3260
6
Лига Европы
Айнтрахт Ф3245
7
Плей-офф Лиги конференций
Фрайбург3241
8 Хоффенхайм3240
9 Аугсбург3239
10 Хайденхайм3238
11 Вердер3238
12 Вольфсбург3237
13 Боруссия М3233
14 Бохум3233
15 Унион3230
16 Майнц3229
17
Зона вылета
Кёльн3224
18
Зона вылета
Дармштадт 983217

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