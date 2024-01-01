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Портимоненсе - Риу Аве 11 Мая прямая трансляция

11 Мая 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 33-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Портимоненсе
Риу Аве

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Риу Аве, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Риу Аве
Вила-ду-Конде
32ЯпонияврКосукэ Накамура
27Португалиязщ Guga
44БразилиязщPedro Henrique
43Бразилиязщ Alemao
22ПортугалиязщФилипе Релвас
77ПортугалиязщHelio Varela
8ЯпонияпзТаити Фукуи
25Бразилияпз Нонока
11Бразилияпз Карлинос
28БразилиянпLuan Campos
10ПортугалиянпHildeberto Pereira
18Бразилиявр Жонатан
3ПортугалиязщМигел Раймунду Нобрега
33БразилиязщАдерлан Сантос
4Бразилиязщ Patrick
20Португалияпз Коштинья
15ПортугалияпзАдриен Силва
7ПортугалияпзЖоау Тейшейра
77ПортугалиянпФабиу Роналду
14Португалиянп Жока
81ГананпАбдул-Азиз Якубу
22ГананпЭммануэл Боатенг
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Сержиу
ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
07.01.2024Португалия - Примейра16-й турРиу Аве2 : 0Портимоненсе
08.04.2023Португалия - Примейра27-й турПортимоненсе2 : 2Риу Аве
24.10.2022Португалия - Примейра10-й турРиу Аве1 : 0Портимоненсе
01.05.2021Португалия - Примейра30-й турПортимоненсе0 : 0Риу Аве
08.01.2021Португалия - Примейра13-й турРиу Аве3 : 0Портимоненсе
09.07.2020Португалия - Примейра31-й турРиу Аве2 : 1Портимоненсе
13.12.2019Португалия - Примейра14-й турПортимоненсе1 : 1Риу Аве
05.10.2019Португалия - Кубок лигиГруппа C. 2-й турПортимоненсе1 : 1Риу Аве
09.02.2019Португалия - Примейра21-й турПортимоненсе0 : 1Риу Аве
02.09.2018Португалия - Примейра4-й турРиу Аве2 : 1Портимоненсе
04.05.2024Португалия - Примейра32-й тур3 : 0Портимоненсе
28.04.2024Португалия - Примейра31-й турПортимоненсе0 : 2
21.04.2024Португалия - Примейра30-й тур2 : 2Портимоненсе
14.04.2024Португалия - Примейра29-й турПортимоненсе2 : 2
07.04.2024Португалия - Примейра28-й тур2 : 3Портимоненсе
04.05.2024Португалия - Примейра32-й турРиу Аве2 : 1
27.04.2024Португалия - Примейра31-й тур1 : 1Риу Аве
19.04.2024Португалия - Примейра30-й турРиу Аве1 : 1
14.04.2024Португалия - Примейра29-й тур2 : 2Риу Аве
06.04.2024Португалия - Примейра28-й турРиу Аве3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3284
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3276
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3266
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3265
5 Витория Гимарайнш3260
6 Морейренсе3249
7 Арока3246
8 Фамаликан3239
9 Фаренсе3237
10 Риу Аве3235
11 Каза Пия3235
12 Жил Висенте3233
13 Эшторил3233
14 Боавишта3231
15 Эштрела3230
16 Портимоненсе3228
17
Зона вылета
Шавиш3223
18
Зона вылета
Визела3222

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