Портимоненсе - Риу Аве 11 Мая прямая трансляция
11 Мая 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 33-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Риу Аве, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|32
|вр
|Косукэ Накамура
|27
|зщ
|Guga
|44
|зщ
|Pedro Henrique
|43
|зщ
|Alemao
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|77
|зщ
|Helio Varela
|8
|пз
|Таити Фукуи
|25
|пз
|Нонока
|11
|пз
|Карлинос
|28
|нп
|Luan Campos
|10
|нп
|Hildeberto Pereira
|18
|вр
|Жонатан
|3
|зщ
|Мигел Раймунду Нобрега
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|4
|зщ
|Patrick
|20
|пз
|Коштинья
|15
|пз
|Адриен Силва
|7
|пз
|Жоау Тейшейра
|77
|нп
|Фабиу Роналду
|14
|нп
|Жока
|81
|нп
|Абдул-Азиз Якубу
|22
|нп
|Эммануэл Боатенг
Главные тренеры
|Паулу Сержиу
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|07.01.2024
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 0
|08.04.2023
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|2 : 2
|24.10.2022
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|01.05.2021
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 0
|08.01.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 0
|09.07.2020
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 1
|13.12.2019
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|05.10.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
|09.02.2019
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|0 : 1
|02.09.2018
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 2
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 3
|04.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|19.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|32
|84
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|32
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|32
|66
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|32
|65
|5
|Витория Гимарайнш
|32
|60
|6
|Морейренсе
|32
|49
|7
|Арока
|32
|46
|8
|Фамаликан
|32
|39
|9
|Фаренсе
|32
|37
|10
|Риу Аве
|32
|35
|11
|Каза Пия
|32
|35
|12
|Жил Висенте
|32
|33
|13
|Эшторил
|32
|33
|14
|Боавишта
|32
|31
|15
|Эштрела
|32
|30
|16
|Портимоненсе
|32
|28
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|32
|23
| 18
Зона вылета
|Визела
|32
|22