Визела - Эштрела 11 Мая прямая трансляция
11 Мая 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 33-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Эштрела, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Визела
Визела
Эштрела
Амадора
История личных встреч
|06.01.2024
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|24.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|20.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 0
|24.07.2021
|Португалия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 1
|03.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 1
|15.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 2
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 0
|29.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 3
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|32
|84
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|32
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|32
|66
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|32
|65
|5
|Витория Гимарайнш
|32
|60
|6
|Морейренсе
|32
|49
|7
|Арока
|32
|46
|8
|Фамаликан
|32
|39
|9
|Фаренсе
|32
|37
|10
|Риу Аве
|32
|35
|11
|Каза Пия
|32
|35
|12
|Жил Висенте
|32
|33
|13
|Эшторил
|32
|33
|14
|Боавишта
|32
|31
|15
|Эштрела
|32
|30
|16
|Портимоненсе
|32
|28
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|32
|23
| 18
Зона вылета
|Визела
|32
|22