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Визела - Эштрела 11 Мая прямая трансляция

11 Мая 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 33-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Визела
Эштрела

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Эштрела, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Визела
Визела
Эштрела
Амадора
История личных встреч
06.01.2024Португалия - Примейра16-й турЭштрела1 : 1Визела
24.11.2023Кубок Португалии1/16 финалаВизела2 : 1 ДВЭштрела
20.11.2021Кубок Португалии4-й раундВизела2 : 0Эштрела
24.07.2021Португалия - Кубок лиги1-й раундЭштрела2 : 1Визела
03.05.2024Португалия - Примейра32-й тур1 : 0Визела
27.04.2024Португалия - Примейра31-й турВизела1 : 1
20.04.2024Португалия - Примейра30-й тур2 : 1Визела
15.04.2024Португалия - Примейра29-й турВизела0 : 1
06.04.2024Португалия - Примейра28-й тур3 : 2Визела
05.05.2024Португалия - Примейра32-й тур0 : 0Эштрела
29.04.2024Португалия - Примейра31-й турЭштрела0 : 3
20.04.2024Португалия - Примейра30-й тур1 : 1Эштрела
14.04.2024Португалия - Примейра29-й турЭштрела2 : 2
07.04.2024Португалия - Примейра28-й тур2 : 2Эштрела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3284
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3276
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3266
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3265
5 Витория Гимарайнш3260
6 Морейренсе3249
7 Арока3246
8 Фамаликан3239
9 Фаренсе3237
10 Риу Аве3235
11 Каза Пия3235
12 Жил Висенте3233
13 Эшторил3233
14 Боавишта3231
15 Эштрела3230
16 Портимоненсе3228
17
Зона вылета
Шавиш3223
18
Зона вылета
Визела3222

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