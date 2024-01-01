Эшторил - Спортинг 11 Мая прямая трансляция
11 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 33-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Спортинг, которое состоится 11 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Спортинг
Лиссабон
|31
|вр
|Марсело Карне
|23
|зщ
|Педру Алвару
|13
|зщ
|Жоау Бассо
|3
|зщ
|Бернарду Витал
|79
|зщ
|Wagner Pina
|7
|пз
|Винисиус Заносело
|33
|пз
|Жоао Маркес
|48
|нп
|Michel Costa
|21
|нп
|Родригу Гомеш
|98
|нп
|Fabricio Garcia
|11
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|51
|вр
|Диогу Пинту
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|21
|пз
|Джени Катамо
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|11
|пз
|Нуну Сантуш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
Главные тренеры
|Рубен Аморим
История личных встреч
|05.01.2024
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|5 : 1
|27.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|02.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|20.02.2022
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 0
|19.09.2021
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 1
|01.11.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2
|04.02.2018
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 0
|27.08.2017
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|25.02.2017
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 2
|23.09.2016
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|4 : 2
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 2
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|13.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|08.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 0
|04.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|3 : 0
|16.04.2024
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|12.04.2024
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|32
|84
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|32
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|32
|66
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|32
|65
|5
|Витория Гимарайнш
|32
|60
|6
|Морейренсе
|32
|49
|7
|Арока
|32
|46
|8
|Фамаликан
|32
|39
|9
|Фаренсе
|32
|37
|10
|Риу Аве
|32
|35
|11
|Каза Пия
|32
|35
|12
|Жил Висенте
|32
|33
|13
|Эшторил
|32
|33
|14
|Боавишта
|32
|31
|15
|Эштрела
|32
|30
|16
|Портимоненсе
|32
|28
| 17
Зона вылета
|Шавиш
|32
|23
| 18
Зона вылета
|Визела
|32
|22