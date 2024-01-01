23:02 ()
Онлайн трансляции
Пятница 10 мая
Суббота 11 мая
Свернуть список

Эшторил - Спортинг 11 Мая прямая трансляция

11 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 33-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Эшторил
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Спортинг, которое состоится 11 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 33-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Спортинг
Лиссабон
31БразилияврМарсело Карне
23ПортугалиязщПедру Алвару
13БразилиязщЖоау Бассо
3ПортугалиязщБернарду Витал
79ПортугалиязщWagner Pina
7БразилияпзВинисиус Заносело
33ПортугалияпзЖоао Маркес
48БразилиянпMichel Costa
21ПортугалиянпРодригу Гомеш
98Кабо-ВерденпFabricio Garcia
11БразилиянпДиас Морейра Кассиано
51ПортугалияврДиогу Пинту
72ПортугалиязщЭдуарду Куарежма
4УругвайзщСебастьян Коатес
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
21МозамбикпзДжени Катамо
42ДанияпзМортен Юльманн
5ЯпонияпзХидемаса Морита
11ПортугалияпзНуну Сантуш
17ПортугалиянпФрансиску Тринкан
9ШвециянпВиктор Дьёкереш
8ПортугалиянпПедру Гонсалвеш
Главные тренеры
ПортугалияРубен Аморим
История личных встреч
05.01.2024Португалия - Примейра16-й турСпортинг5 : 1Эшторил
27.02.2023Португалия - Примейра22-й турСпортинг2 : 0Эшторил
02.09.2022Португалия - Примейра5-й турЭшторил0 : 2Спортинг
20.02.2022Португалия - Примейра23-й турСпортинг3 : 0Эшторил
19.09.2021Португалия - Примейра6-й турЭшторил0 : 1Спортинг
01.11.2018Португалия - Кубок лигиГруппа D. 2-й турСпортинг1 : 2Эшторил
04.02.2018Португалия - Примейра21-й турЭшторил2 : 0Спортинг
27.08.2017Португалия - Примейра4-й турСпортинг2 : 1Эшторил
25.02.2017Португалия - Примейра23-й турЭшторил0 : 2Спортинг
23.09.2016Португалия - Примейра6-й турСпортинг4 : 2Эшторил
05.05.2024Португалия - Примейра32-й тур3 : 2Эшторил
28.04.2024Португалия - Примейра31-й турЭшторил1 : 0
21.04.2024Португалия - Примейра30-й тур2 : 2Эшторил
13.04.2024Португалия - Примейра29-й турЭшторил0 : 1
08.04.2024Португалия - Примейра28-й тур0 : 0Эшторил
04.05.2024Португалия - Примейра32-й турСпортинг3 : 0
28.04.2024Португалия - Примейра31-й тур2 : 2Спортинг
21.04.2024Португалия - Примейра30-й турСпортинг3 : 0
16.04.2024Португалия - Примейра20-й тур0 : 1Спортинг
12.04.2024Португалия - Примейра29-й тур0 : 4Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг3284
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика3276
3
Квалификация Лиги Европы
Порту3266
4
Квалификация Лиги конференций
Брага3265
5 Витория Гимарайнш3260
6 Морейренсе3249
7 Арока3246
8 Фамаликан3239
9 Фаренсе3237
10 Риу Аве3235
11 Каза Пия3235
12 Жил Висенте3233
13 Эшторил3233
14 Боавишта3231
15 Эштрела3230
16 Портимоненсе3228
17
Зона вылета
Шавиш3223
18
Зона вылета
Визела3222

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close