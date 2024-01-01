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Арсенал - Слуцк 11 Мая прямая трансляция

11 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
Арсенал
Слуцк

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Слуцк, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
02.09.2022 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Слуцк1 : 0Арсенал
21.04.2022 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Арсенал1 : 1Слуцк
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Арсенал0 : 2
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 3 : 0Арсенал
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Арсенал2 : 0
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 0 : 2Арсенал
05.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Арсенал1 : 1
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Слуцк1 : 0
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 1 : 2Слуцк
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Слуцк1 : 3
12.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 2 : 0Слуцк
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Слуцк0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь716
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ716
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест715
4 Неман715
5 Динамо Мн713
6 Гомель711
7 Витебск811
8 Ислочь79
9 Сморгонь89
10 Арсенал78
11 Слуцк77
12 БАТЭ76
13 Днепр М76
14 Нафтан75
15
Зона вылета
Минск72
16
Зона вылета
Шахтёр С7-16

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