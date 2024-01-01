23:03 ()
Онлайн трансляции
Пятница 10 мая
Суббота 11 мая
Свернуть список

Шахтёр С - БАТЭ 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
11 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
Шахтёр С
БАТЭ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - БАТЭ, которое состоится 11 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Шахтёр С3 : 0БАТЭ
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур БАТЭ2 : 0Шахтёр С
28.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур БАТЭ0 : 2Шахтёр С
16.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Шахтёр С0 : 1БАТЭ
18.09.2021 Беларусь - Высшая лига 23-й тур БАТЭ1 : 0Шахтёр С
09.05.2021 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Шахтёр С1 : 0БАТЭ
02.03.2021 Суперкубок Беларуси Финал Шахтёр С0 : 0 5 : 4БАТЭ
07.11.2020 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Шахтёр С1 : 1БАТЭ
14.06.2020 Беларусь - Высшая лига 13-й тур БАТЭ2 : 2Шахтёр С
27.10.2019 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Шахтёр С2 : 2БАТЭ
02.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 0Шахтёр С
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Шахтёр С1 : 2
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 2 : 0Шахтёр С
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Шахтёр С1 : 3
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Шахтёр С0 : 4
03.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур БАТЭ1 : 1
26.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 1 : 0БАТЭ
19.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур БАТЭ1 : 1
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 2 : 0БАТЭ
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур БАТЭ1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь716
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ716
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест715
4 Неман715
5 Динамо Мн713
6 Гомель711
7 Витебск811
8 Ислочь79
9 Сморгонь89
10 Арсенал78
11 Слуцк77
12 БАТЭ76
13 Днепр М76
14 Нафтан75
15
Зона вылета
Минск72
16
Зона вылета
Шахтёр С7-16

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close