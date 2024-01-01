Динамо-Брест - Гомель 11 Мая прямая трансляция
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
11 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Гомель, которое состоится 11 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Гомель
Гомель
История личных встреч
|08.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 4
|21.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 3
|19.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|1 : 1
|19.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|24.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|26.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|1 : 2
|16.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|3 : 0
|24.11.2018
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|29.06.2018
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 6
|04.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 2
|26.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|3 : 0
|06.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 4
|04.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 2
|28.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|19.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 2
|13.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|7
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|7
|16
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|7
|15
|4
|Неман
|7
|15
|5
|Динамо Мн
|7
|13
|6
|Гомель
|7
|11
|7
|Витебск
|8
|11
|8
|Ислочь
|7
|9
|9
|Сморгонь
|8
|9
|10
|Арсенал
|7
|8
|11
|Слуцк
|7
|7
|12
|БАТЭ
|7
|6
|13
|Днепр М
|7
|6
|14
|Нафтан
|7
|5
| 15
Зона вылета
|Минск
|7
|2
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|7
|-16