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Динамо-Брест - Гомель 11 Мая прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
11 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 8-й тур
Динамо-Брест
Гомель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Гомель, которое состоится 11 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Гомель
Гомель
История личных встреч
08.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Гомель1 : 4Динамо-Брест
21.05.2023 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест3 : 3Гомель
19.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Динамо-Брест1 : 1Гомель
19.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Гомель1 : 0Динамо-Брест
24.09.2021 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Гомель0 : 0Динамо-Брест
16.05.2021 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест1 : 0Гомель
26.10.2019 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Гомель1 : 2Динамо-Брест
16.06.2019 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест3 : 0Гомель
24.11.2018 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Динамо-Брест0 : 0Гомель
29.06.2018 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Гомель0 : 6Динамо-Брест
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 0 : 2Динамо-Брест
26.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Динамо-Брест2 : 2
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 1Динамо-Брест
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Динамо-Брест3 : 0
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 0 : 4Динамо-Брест
04.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 0 : 2Гомель
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Гомель2 : 0
19.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 2 : 2Гомель
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Гомель0 : 1
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 1 : 3Гомель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь716
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ716
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест715
4 Неман715
5 Динамо Мн713
6 Гомель711
7 Витебск811
8 Ислочь79
9 Сморгонь89
10 Арсенал78
11 Слуцк77
12 БАТЭ76
13 Днепр М76
14 Нафтан75
15
Зона вылета
Минск72
16
Зона вылета
Шахтёр С7-16

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