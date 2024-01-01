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Динамо Бт - Телави 11 Мая прямая трансляция

11 Мая 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 13-й тур
Динамо Бт
Телави

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Бт - Телави, которое состоится 11 Мая 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Бт
Батуми
Телави
Телави
История личных встреч
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур Телави0 : 1Динамо Бт
24.11.2023 Грузия - Высшая лига 34-й тур Динамо Бт3 : 0Телави
16.09.2023 Грузия - Высшая лига 25-й тур Телави2 : 1Динамо Бт
24.05.2023 Грузия - Высшая лига 16-й тур Динамо Бт2 : 0Телави
08.04.2023 Грузия - Высшая лига 7-й тур Телави1 : 4Динамо Бт
05.11.2022 Грузия - Высшая лига 33-й тур Телави0 : 2Динамо Бт
01.09.2022 Грузия - Высшая лига 24-й тур Динамо Бт4 : 0Телави
21.05.2022 Грузия - Высшая лига 15-й тур Телави0 : 2Динамо Бт
02.04.2022 Грузия - Высшая лига 6-й тур Динамо Бт1 : 0Телави
20.11.2021 Грузия - Высшая лига 34-й тур Динамо Бт2 : 0Телави
01.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур 0 : 1Динамо Бт
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур Динамо Бт0 : 1
20.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур 2 : 2Динамо Бт
16.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур Динамо Бт3 : 1
12.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур 0 : 0Динамо Бт
02.05.2024 Грузия - Высшая лига 12-й тур Телави0 : 1
26.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур 0 : 0Телави
19.04.2024 Грузия - Высшая лига 10-й тур Телави0 : 3
15.04.2024 Грузия - Высшая лига 9-й тур Телави0 : 0
11.04.2024 Грузия - Высшая лига 8-й тур 1 : 2Телави
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало1329
2
Квалификация Лиги конференций
Дила1328
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт1226
4 Торпедо Кт1320
5 Динамо Тб1317
6 Колхети-19131314
7 Гагра1313
8
Стыковая зона
Телави1211
9
Стыковая зона
Самгурали1310
10
Зона вылета
Самтредиа137

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