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Туран - Жетысу 11 Мая прямая трансляция

11 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 8-й тур
Туран
Жетысу

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Туран - Жетысу, которое состоится 11 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Туран
Туркестан
Жетысу
Талдыкорган
История личных встреч
28.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Туран0 : 2Жетысу
20.03.2021 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Жетысу3 : 0Туран
04.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур 0 : 1Туран
27.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Туран0 : 2
20.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур 1 : 0Туран
07.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур Туран0 : 1
30.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Туран
04.05.2024 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур 1 : 0Жетысу
28.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Жетысу2 : 1
21.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур Жетысу1 : 0
06.04.2024 Казахстан - Премьер-лига 4-й тур 0 : 0Жетысу
30.03.2024 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур 0 : 1Жетысу
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Тобол612
2
Квалификация Лиги конференций
Актобе611
3
Квалификация Лиги конференций
Астана711
4 Елимай611
5 Кайрат711
6 Жетысу610
7 Ордабасы69
8 Кызыл-Жар78
9 Атырау77
10 Туран77
11 Женис77
12
Зона вылета
Кайсар65
13
Зона вылета
Шахтёр Крг64
14
Зона вылета
Аксу00

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