23:03 ()
Онлайн трансляции
Пятница 10 мая
Суббота 11 мая
Свернуть список

Великобритания - Канада 11 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17383
11 Мая 2024 года в 13:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Великобритания
Канада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Великобритания - Канада, которое состоится 11 Мая 2024 года в 13:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Великобритания
Канада
Главные тренеры
Шотландия Питер Рассел
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
12.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Великобритания0 : 8Канада
23.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 5 : 3Великобритания
22.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Великобритания3 : 4
20.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Великобритания0 : 6
19.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Великобритания0 : 3
17.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 6 : 0Великобритания
30.12.2023 Кубок Шпенглера Semi Finals 4 : 3Канада
29.12.2023 Кубок Шпенглера 1/4 финала Канада6 : 3
28.12.2023 Кубок Шпенглера Группа Каттини Канада3 : 4
26.12.2023 Кубок Шпенглера Группа Каттини 0 : 4Канада
28.05.2023 ЧМ-2023 Финал Канада5 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Великобритания — Канада. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 13:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария13
2
1/4 финала
Канада00
3
1/4 финала
Финляндия00
4
1/4 финала
Чехия00
5 Дания00
6 Австрия00
7 Великобритания00
8
Зона вылета
Норвегия10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия13
2
1/4 финала
США00
3
1/4 финала
Швеция00
4
1/4 финала
Латвия00
5 Франция00
6 Казахстан00
7 Польша00
8
Зона вылета
Словакия10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close