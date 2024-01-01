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Польша - Латвия 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
11 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Польша
Латвия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Польша - Латвия, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Польша
Латвия
Главные тренеры
Словакия Роберт Калабер
Латвия Харийс Витолиньш
История личных встреч
29.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа D. 3-й тур Польша1 : 4
27.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа D. 2-й тур 5 : 1Польша
26.08.2021 Олимпийские игры (м) - квалификация Группа D. 1-й тур 0 : 1Польша
28.05.2023 ЧМ-2023 За 3-е место 3 : 4 ОТЛатвия
27.05.2023 ЧМ-2023 1/2 финала 4 : 2Латвия
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала 1 : 3Латвия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 3 : 4 ОТЛатвия
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 7Латвия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Польша — Латвия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария13
2
1/4 финала
Канада00
3
1/4 финала
Финляндия00
4
1/4 финала
Чехия00
5 Дания00
6 Австрия00
7 Великобритания00
8
Зона вылета
Норвегия10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия13
2
1/4 финала
США00
3
1/4 финала
Швеция00
4
1/4 финала
Латвия00
5 Франция00
6 Казахстан00
7 Польша00
8
Зона вылета
Словакия10

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