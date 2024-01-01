Польша - Латвия 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
11 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Польша - Латвия, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Польша
Латвия
Главные тренеры
|Роберт Калабер
|Харийс Витолиньш
История личных встреч
|29.08.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Группа D. 3-й тур
|1 : 4
|27.08.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Группа D. 2-й тур
|5 : 1
|26.08.2021
|Олимпийские игры (м) - квалификация
|Группа D. 1-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|ЧМ-2023
|За 3-е место
|3 : 4 ОТ
|27.05.2023
|ЧМ-2023
|1/2 финала
|4 : 2
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|1 : 3
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 4 ОТ
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 7
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Польша — Латвия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Канада
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Чехия
|0
|0
|5
|Дания
|0
|0
|6
|Австрия
|0
|0
|7
|Великобритания
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Норвегия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Германия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Швеция
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Латвия
|0
|0
|5
|Франция
|0
|0
|6
|Казахстан
|0
|0
|7
|Польша
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Словакия
|1
|0