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Австрия - Дания 11 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17383
11 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Австрия
Дания

Анонс матча
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Статистика встреч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Австрия - Дания, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австрия
Дания
Главные тренеры
Швейцария Роджер Бадер
Швеция Микаэль Кринц-Гат
История личных встреч
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Дания6 : 2Австрия
04.05.2009 ЧМ-2009 Группа G. 3-й тур Дания5 : 2Австрия
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Австрия4 : 3 Б
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Австрия1 : 3
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Австрия2 : 4
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 4 : 1Австрия
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Дания6 : 2Австрия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 7 : 1Дания
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Дания1 : 4
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 3 : 0Дания
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Дания4 : 6
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Дания6 : 2Австрия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария13
2
1/4 финала
Канада00
3
1/4 финала
Финляндия00
4
1/4 финала
Чехия00
5 Дания00
6 Австрия00
7 Великобритания00
8
Зона вылета
Норвегия10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия13
2
1/4 финала
США00
3
1/4 финала
Швеция00
4
1/4 финала
Латвия00
5 Франция00
6 Казахстан00
7 Польша00
8
Зона вылета
Словакия10

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