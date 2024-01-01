Австрия - Дания 11 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17383
11 Мая 2024 года в 17:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Австрия - Дания, которое состоится 11 Мая 2024 года в 17:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Австрия
Дания
Главные тренеры
|Роджер Бадер
|Микаэль Кринц-Гат
История личных встреч
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|6 : 2
|04.05.2009
|ЧМ-2009
|Группа G. 3-й тур
|5 : 2
|22.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 3 Б
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 3
|19.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 4
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 1
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|6 : 2
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|7 : 1
|22.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 4
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 0
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 6
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|6 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Канада
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Чехия
|0
|0
|5
|Дания
|0
|0
|6
|Австрия
|0
|0
|7
|Великобритания
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Норвегия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Германия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Швеция
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Латвия
|0
|0
|5
|Франция
|0
|0
|6
|Казахстан
|0
|0
|7
|Польша
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Словакия
|1
|0