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Норвегия - Чехия 11 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17383
11 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
Норвегия
Чехия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Норвегия - Чехия, которое состоится 11 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия
Чехия
Главные тренеры
Швеция Тобиас Юханссон
Чехия Радим Рулик
История личных встреч
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Норвегия0 : 2Чехия
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Норвегия1 : 4Чехия
11.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Норвегия2 : 7Чехия
11.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Чехия1 : 0 ОТНорвегия
12.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. 4-й тур Чехия7 : 0Норвегия
18.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 6-й тур Чехия1 : 0Норвегия
14.05.2013 ЧМ-2013 Группа A. 7-й тур Чехия7 : 0Норвегия
07.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. 3-й тур Чехия4 : 3 БНорвегия
11.05.2010 ЧМ-2010 Группа C. 2-й тур Чехия2 : 3Норвегия
27.04.2009 ЧМ-2009 Группа D. 2-й тур Чехия5 : 2Норвегия
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 5 : 2Норвегия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 4 : 1Норвегия
22.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 3 БНорвегия
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Норвегия0 : 2Чехия
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 1Норвегия
05.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия1 : 2
04.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия0 : 2
02.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия1 : 4
11.02.2024 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer 3 : 5Чехия
10.02.2024 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer 4 : 2Чехия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария13
2
1/4 финала
Канада00
3
1/4 финала
Финляндия00
4
1/4 финала
Чехия00
5 Дания00
6 Австрия00
7 Великобритания00
8
Зона вылета
Норвегия10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия13
2
1/4 финала
США00
3
1/4 финала
Швеция00
4
1/4 финала
Латвия00
5 Франция00
6 Казахстан00
7 Польша00
8
Зона вылета
Словакия10

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