Норвегия - Чехия 11 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17383
11 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа A
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Норвегия - Чехия, которое состоится 11 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия
Чехия
Главные тренеры
|Тобиас Юханссон
|Радим Рулик
История личных встреч
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 2
|21.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|1 : 4
|11.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа B
|2 : 7
|11.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа B
|1 : 0 ОТ
|12.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. 4-й тур
|7 : 0
|18.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. 6-й тур
|1 : 0
|14.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа A. 7-й тур
|7 : 0
|07.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа B. 3-й тур
|4 : 3 Б
|11.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа C. 2-й тур
|2 : 3
|27.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа D. 2-й тур
|5 : 2
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|5 : 2
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 1
|22.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3 Б
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 2
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 1
|05.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 2
|04.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|0 : 2
|02.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|1 : 4
|11.02.2024
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|3 : 5
|10.02.2024
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|4 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Канада
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Чехия
|0
|0
|5
|Дания
|0
|0
|6
|Австрия
|0
|0
|7
|Великобритания
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Норвегия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Германия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Швеция
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Латвия
|0
|0
|5
|Франция
|0
|0
|6
|Казахстан
|0
|0
|7
|Польша
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Словакия
|1
|0