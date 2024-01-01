США - Германия 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
11 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Германия, которое состоится 11 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Германия
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Харольд Крайс
История личных встреч
|27.05.2023
|ЧМ-2023
|1/2 финала
|3 : 4 ОТ
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 3
|13.02.2022
|Олимпийские игры 2022 (м)
|Группа A
|3 : 2
|06.06.2021
|ЧМ-2021
|За 3-е место
|6 : 1
|31.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|2 : 0
|19.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|1 : 3
|07.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|3 : 0
|05.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|1 : 2
|15.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. 6-й тур
|3 : 2
|20.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа B. 7-й тур
|4 : 5
|28.05.2023
|ЧМ-2023
|За 3-е место
|3 : 4 ОТ
|27.05.2023
|ЧМ-2023
|1/2 финала
|3 : 4 ОТ
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|3 : 0
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 4 ОТ
|21.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|9 : 0
|10.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 6
|28.05.2023
|ЧМ-2023
|Финал
|5 : 2
|27.05.2023
|ЧМ-2023
|1/2 финала
|3 : 4 ОТ
|25.05.2023
|ЧМ-2023
|1/4 финала
|1 : 3
|23.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Канада
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Чехия
|0
|0
|5
|Дания
|0
|0
|6
|Австрия
|0
|0
|7
|Великобритания
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Норвегия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Германия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|США
|0
|0
| 3
1/4 финала
|Швеция
|0
|0
| 4
1/4 финала
|Латвия
|0
|0
|5
|Франция
|0
|0
|6
|Казахстан
|0
|0
|7
|Польша
|0
|0
| 8
Зона вылета
|Словакия
|1
|0