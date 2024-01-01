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США - Германия 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Остравар-Арена (Острава, Чехия), вместимость: 9833
11 Мая 2024 года в 21:20 (+03:00). ЧМ-2024, Группа B
США
Германия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Германия, которое состоится 11 Мая 2024 года в 21:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Остравар-Арена (Острава, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Германия
Главные тренеры
США Джон Хайнс
Германия Харольд Крайс
История личных встреч
27.05.2023 ЧМ-2023 1/2 финала США3 : 4 ОТГермания
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия2 : 3США
13.02.2022 Олимпийские игры 2022 (м) Группа A США3 : 2Германия
06.06.2021 ЧМ-2021 За 3-е место США6 : 1Германия
31.05.2021 ЧМ-2021 Группа B США2 : 0Германия
19.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Германия1 : 3США
07.05.2018 ЧМ-2018 Группа B США3 : 0Германия
05.05.2017 ЧМ-2017 Группа A США1 : 2Германия
15.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. 6-й тур Германия3 : 2США
20.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. 7-й тур Германия4 : 5США
28.05.2023 ЧМ-2023 За 3-е место США3 : 4 ОТ
27.05.2023 ЧМ-2023 1/2 финала США3 : 4 ОТГермания
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала США3 : 0
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 3 : 4 ОТСША
21.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США9 : 0
10.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 4 : 6Германия
28.05.2023 ЧМ-2023 Финал 5 : 2Германия
27.05.2023 ЧМ-2023 1/2 финала США3 : 4 ОТГермания
25.05.2023 ЧМ-2023 1/4 финала 1 : 3Германия
23.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Германия5 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария13
2
1/4 финала
Канада00
3
1/4 финала
Финляндия00
4
1/4 финала
Чехия00
5 Дания00
6 Австрия00
7 Великобритания00
8
Зона вылета
Норвегия10
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия13
2
1/4 финала
США00
3
1/4 финала
Швеция00
4
1/4 финала
Латвия00
5 Франция00
6 Казахстан00
7 Польша00
8
Зона вылета
Словакия10

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