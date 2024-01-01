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Селтик - Рейнджерс 11 Мая прямая трансляция

Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
11 Мая 2024 года в 14:30 (+03:00). Шотландия - Премьер-лига, Плей-офф чемпионов. 36-й тур
Селтик
Рейнджерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Рейнджерс, которое состоится 11 Мая 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Плей-офф чемпионов. 36-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Селтик
Глазго
Рейнджерс
Глазго
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Бельгия Филипп Клеман
История личных встреч
07.04.2024 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 32-й тур Рейнджерс3 : 3Селтик
30.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Селтик2 : 1Рейнджерс
03.09.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 4-й тур Рейнджерс0 : 1Селтик
13.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Рейнджерс3 : 0Селтик
30.04.2023 Кубок Шотландии 1/2 финала Рейнджерс0 : 1Селтик
08.04.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 31-й тур Селтик3 : 2Рейнджерс
26.02.2023 Шотландия - Кубок лиги Финал Рейнджерс1 : 2Селтик
02.01.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 20-й тур Рейнджерс2 : 2Селтик
03.09.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 6-й тур Селтик4 : 0Рейнджерс
01.05.2022 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 2-й тур Селтик1 : 1Рейнджерс
04.05.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Селтик3 : 0
28.04.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 1 : 2Селтик
20.04.2024 Кубок Шотландии 1/2 финала 3 : 3 5 : 6Селтик
13.04.2024 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 33-й тур Селтик3 : 0
07.04.2024 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 32-й тур Рейнджерс3 : 3Селтик
05.05.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Рейнджерс4 : 1
28.04.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 1 : 2Рейнджерс
21.04.2024 Кубок Шотландии 1/2 финала Рейнджерс2 : 0
17.04.2024 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 30-й тур 0 : 0Рейнджерс
14.04.2024 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 33-й тур 3 : 2Рейнджерс
Турнирная таблица
Плей-офф чемпионов
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Селтик284
2
Квалификация Лиги чемпионов
Рейнджерс281
3
Квалификация Лиги Европы
Хартс263
4
Квалификация Лиги конференций
Килмарнок252
5 Сент-Миррен246
6 Данди241
Плей-офф за право остаться
КомандаИО
1 Хайберниан242
2 Абердин241
3 Мазервелл240
4 Росс Каунти233
5
Стыковая зона
Сент-Джонстон231
6
Зона вылета
Ливингстон221

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