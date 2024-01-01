Селтик - Рейнджерс 11 Мая прямая трансляция
Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
11 Мая 2024 года в 14:30 (+03:00). Шотландия - Премьер-лига, Плей-офф чемпионов. 36-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Рейнджерс, которое состоится 11 Мая 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Плей-офф чемпионов. 36-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Селтик
Глазго
Рейнджерс
Глазго
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Филипп Клеман
История личных встреч
|07.04.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 32-й тур
|3 : 3
|30.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 0
|30.04.2023
|Кубок Шотландии
|1/2 финала
|0 : 1
|08.04.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 31-й тур
|3 : 2
|26.02.2023
|Шотландия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|02.01.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 20-й тур
|2 : 2
|03.09.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 6-й тур
|4 : 0
|01.05.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 2-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|1 : 2
|20.04.2024
|Кубок Шотландии
|1/2 финала
|3 : 3 5 : 6
|13.04.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 33-й тур
|3 : 0
|07.04.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 32-й тур
|3 : 3
|05.05.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|4 : 1
|28.04.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|1 : 2
|21.04.2024
|Кубок Шотландии
|1/2 финала
|2 : 0
|17.04.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 30-й тур
|0 : 0
|14.04.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 33-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
Плей-офф чемпионов
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Селтик
|2
|84
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Рейнджерс
|2
|81
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Хартс
|2
|63
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Килмарнок
|2
|52
|5
|Сент-Миррен
|2
|46
|6
|Данди
|2
|41
Плей-офф за право остаться
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Хайберниан
|2
|42
|2
|Абердин
|2
|41
|3
|Мазервелл
|2
|40
|4
|Росс Каунти
|2
|33
| 5
Стыковая зона
|Сент-Джонстон
|2
|31
| 6
Зона вылета
|Ливингстон
|2
|21