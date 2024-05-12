Факел - Урал 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
12 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Урал, которое состоится 12 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Игорь Геннадьевич Черевченко
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|3 : 3
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|12.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|12.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|14.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|22.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 1
|18.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 0
|06.09.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|32-й тур
|0 : 5
|18.05.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|12-й тур
|2 : 1
|09.08.1992
|Чемпионат России Высшая лига - 1992
|19-й тур
|1 : 0
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|0 : 0
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|3 : 3
|29.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|1 : 1
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|0 : 3
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|3 : 3
|29.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Факел» — «Урал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|28
|51
|2
|Краснодар
|28
|50
|3
|Динамо М
|27
|50
|4
|Спартак М
|28
|46
|5
|Локомотив М
|27
|44
|6
|ЦСКА
|28
|42
|7
|Рубин
|28
|41
|8
|Крылья Советов
|28
|40
|9
|Ростов
|28
|40
|10
|Ахмат
|28
|35
|11
|Пари Нижний Новгород
|27
|29
|12
|Оренбург
|27
|29
|13
|Урал
|27
|28
|14
|Факел
|27
|28
| 15
Зона вылета
|Балтика
|27
|26
| 16
Зона вылета
|Сочи
|27
|20