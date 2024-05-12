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Факел - Урал 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
12 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Факел
Урал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Урал, которое состоится 12 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Игорь Геннадьевич Черевченко
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур Факел3 : 3Урал
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Урал0 : 0Факел
12.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Урал2 : 0Факел
12.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Факел0 : 0Урал
14.02.2020 Кубок ФНЛ Группа B. 1-й тур Факел2 : 1Урал
22.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Урал1 : 1Факел
18.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Факел0 : 0Урал
06.09.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 32-й тур Факел0 : 5Урал
18.05.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 12-й тур Урал2 : 1Факел
09.08.1992 Чемпионат России Высшая лига - 1992 19-й тур Урал1 : 0Факел
10.05.2024 Россия - МФЛ 9-й тур 0 : 0Факел
06.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Факел1 : 1
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур Факел3 : 3Урал
29.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 0 : 0Факел
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Факел1 : 1
10.05.2024 Россия - МФЛ 9-й тур Урал0 : 3
06.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Урал2 : 1
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур Факел3 : 3Урал
29.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 1 : 1Урал
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Урал1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Факел» — «Урал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2851
2 Краснодар2850
3 Динамо М2750
4 Спартак М2846
5 Локомотив М2744
6 ЦСКА2842
7 Рубин2841
8 Крылья Советов2840
9 Ростов2840
10 Ахмат2835
11 Пари Нижний Новгород2729
12 Оренбург2729
13 Урал2728
14 Факел2728
15
Зона вылета
Балтика2726
16
Зона вылета
Сочи2720

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