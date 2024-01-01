Сочи - Пари Нижний Новгород 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
12 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Пари Нижний Новгород, которое состоится 12 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Саша Илич
История личных встреч
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|22.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|4 : 0
|07.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|01.07.2022
|Кубок PARI Премьер
|1 : 1 2 : 4
|13.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|0 : 0
|26.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 0
|03.03.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 0
|18.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 1
|25.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|2 : 2
|09.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|3 : 1
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|2 : 2
|05.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|2 : 2
|29.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|0 : 1
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|0 : 0
|05.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|5 : 0
|28.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|5 : 1
|26.04.2024
|Россия - МФЛ
|7-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Сочи» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|28
|51
|2
|Краснодар
|28
|50
|3
|Динамо М
|27
|50
|4
|Спартак М
|28
|46
|5
|Локомотив М
|27
|44
|6
|ЦСКА
|28
|42
|7
|Рубин
|28
|41
|8
|Крылья Советов
|28
|40
|9
|Ростов
|28
|40
|10
|Ахмат
|28
|35
|11
|Пари Нижний Новгород
|27
|29
|12
|Оренбург
|27
|29
|13
|Урал
|27
|28
|14
|Факел
|27
|28
| 15
Зона вылета
|Балтика
|27
|26
| 16
Зона вылета
|Сочи
|27
|20