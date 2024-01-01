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Сочи - Пари Нижний Новгород 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
12 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Сочи
Пари Нижний Новгород

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Пари Нижний Новгород, которое состоится 12 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Испания Роберт Морено Гонсалес
Сербия Саша Илич
История личных встреч
29.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0Сочи
22.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур Пари Нижний Новгород4 : 0Сочи
07.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Сочи2 : 1Пари Нижний Новгород
01.07.2022 Кубок PARI Премьер Пари Нижний Новгород1 : 1 2 : 4Сочи
13.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Сочи0 : 0Пари Нижний Новгород
26.07.2021 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0Сочи
03.03.2019 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Сочи
18.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Сочи0 : 1Пари Нижний Новгород
25.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Пари Нижний Новгород2 : 2Сочи
09.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Сочи3 : 1Пари Нижний Новгород
10.05.2024 Россия - МФЛ 9-й тур 2 : 2Сочи
05.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 3 : 2Сочи
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур Сочи2 : 2
29.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Сочи0 : 0
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур Сочи0 : 1
10.05.2024 Россия - МФЛ 9-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0
05.05.2024 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0
03.05.2024 Россия - МФЛ 8-й тур 5 : 0Пари Нижний Новгород
28.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 5 : 1Пари Нижний Новгород
26.04.2024 Россия - МФЛ 7-й тур 3 : 1Пари Нижний Новгород
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Сочи» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2851
2 Краснодар2850
3 Динамо М2750
4 Спартак М2846
5 Локомотив М2744
6 ЦСКА2842
7 Рубин2841
8 Крылья Советов2840
9 Ростов2840
10 Ахмат2835
11 Пари Нижний Новгород2729
12 Оренбург2729
13 Урал2728
14 Факел2728
15
Зона вылета
Балтика2726
16
Зона вылета
Сочи2720

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