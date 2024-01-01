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Манчестер Юнайтед - Арсенал 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
12 Мая 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Манчестер Юнайтед
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Арсенал, которое состоится 12 Мая 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Арсенал
Лондон
24 Камерун вр Андре Онана
20 Португалия зщ Диогу Дало
35 Северная Ирландия зщ Джонни Эванс
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
18 Бразилия пз Каземиро
39 Шотландия пз Скотт Мактоминей
37 Англия пз Кобби Майну
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
10 Англия нп Маркус Рашфорд
11 Дания нп Расмус Хойлунд
22 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
15 Польша зщ Якуб Кивёр
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
5 Гана пз Томас Парти
41 Англия пз Деклан Райс
7 Англия пз Букайо Сака
29 Германия пз Кай Хаверц
19 Бельгия нп Леандро Троссард
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Испания Микель Артета
История личных встреч
03.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Арсенал3 : 1Манчестер Юнайтед
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Арсенал0 : 2 3 : 5Манчестер Юнайтед
22.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Арсенал3 : 2Манчестер Юнайтед
04.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1Арсенал
23.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Арсенал3 : 1Манчестер Юнайтед
02.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Арсенал
30.01.2021 Англия - Премьер-лига 21-й тур Арсенал0 : 0Манчестер Юнайтед
01.11.2020 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Арсенал
01.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Арсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
30.09.2019 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Арсенал
06.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 4 : 0Манчестер Юнайтед
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Манчестер Юнайтед4 : 2
21.04.2024 Кубок Англии 1/2 финала 3 : 3 2 : 4Манчестер Юнайтед
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Арсенал3 : 0
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 2 : 3Арсенал
23.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Арсенал5 : 0
20.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 0 : 2Арсенал
17.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 1 : 0Арсенал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити3685
2
Лига чемпионов
Арсенал3683
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3678
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3667
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3663
6 Ньюкасл Юнайтед3657
7 Челси3657
8 Манчестер Юнайтед3554
9 Вест Хэм Юнайтед3752
10 Брайтон энд Хоув Альбион3648
11 Борнмут3748
12 Кристал Пэлас3746
13 Вулверхэмптон3746
14 Фулхэм3744
15 Эвертон3740
16 Брентфорд3739
17 Ноттингем Форест3729
18
Зона вылета
Лутон Таун3726
19
Зона вылета
Бёрнли3724
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3716

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