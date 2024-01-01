Манчестер Юнайтед - Арсенал 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
12 Мая 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Арсенал, которое состоится 12 Мая 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Арсенал
Лондон
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Диогу Дало
|35
|зщ
|Джонни Эванс
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|18
|пз
|Каземиро
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|37
|пз
|Кобби Майну
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|15
|зщ
|Якуб Кивёр
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|пз
|Букайо Сака
|29
|пз
|Кай Хаверц
|19
|нп
|Леандро Троссард
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Микель Артета
История личных встреч
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2 3 : 5
|22.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|04.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|23.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|02.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|01.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 0
|30.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|06.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 0
|27.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 2
|21.04.2024
|Кубок Англии
|1/2 финала
|3 : 3 2 : 4
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 3
|23.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 0
|20.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|36
|85
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|36
|83
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|36
|78
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|36
|67
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|36
|63
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|57
|7
|Челси
|36
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|35
|54
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|52
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|36
|48
|11
|Борнмут
|37
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|46
|14
|Фулхэм
|37
|44
|15
|Эвертон
|37
|40
|16
|Брентфорд
|37
|39
|17
|Ноттингем Форест
|37
|29
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|37
|26
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|37
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|37
|16