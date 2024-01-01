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Атлетико М - Сельта 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
12 Мая 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Атлетико М
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Сельта, которое состоится 12 Мая 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Сельта
Виго
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
22ИспаниязщМарио Эрмосо
20БельгияпзАксель Витсель
14ИспанияпзМаркос Льоренте
24ИспанияпзПабло Барриос
6Испанияпз Коке
17ИспаниянпРодриго Рикельме
7ФранциянпАнтуан Гризманн
12БразилиянпСамуэл Лино
10АргентинанпАнхель Корреа
25ИспанияврВисенте Гуайта
3ИспаниязщОскар Мингеса
22ИспаниязщХавьер Манкильо
4ИспаниязщУнай Нуньес
28ИспаниязщКарлос Домингес
21СербиязщМихайло Ристич
16Бразилияпз Жаилсон
8ИспанияпзФран Бельтран
33ИспанияпзУго Альварес
10ИспаниянпЯго Аспас
18НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияРафаэль Бенитес
История личных встреч
21.10.2023Испания - Примера10-й турСельта0 : 3Атлетико М
12.02.2023Испания - Примера21-й турСельта0 : 1Атлетико М
10.09.2022Испания - Примера5-й турАтлетико М4 : 1Сельта
26.02.2022Испания - Примера26-й турАтлетико М2 : 0Сельта
15.08.2021Испания - Примера1-й турСельта1 : 2Атлетико М
08.02.2021Испания - Примера22-й турАтлетико М2 : 2Сельта
17.10.2020Испания - Примера6-й турСельта0 : 2Атлетико М
07.07.2020Испания - Примера35-й турСельта1 : 1Атлетико М
21.09.2019Испания - Примера5-й турАтлетико М0 : 0Сельта
13.04.2019Испания - Примера32-й турАтлетико М2 : 0Сельта
04.05.2024Испания - Примера34-й тур0 : 1Атлетико М
27.04.2024Испания - Примера33-й турАтлетико М3 : 1
21.04.2024Испания - Примера32-й тур2 : 0Атлетико М
16.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 2-й матч4 : 2Атлетико М
13.04.2024Испания - Примера31-й турАтлетико М3 : 1
05.05.2024Испания - Примера34-й турСельта3 : 2
27.04.2024Испания - Примера33-й тур3 : 0Сельта
20.04.2024Испания - Примера32-й турСельта4 : 1
12.04.2024Испания - Примера31-й тур2 : 1Сельта
31.03.2024Испания - Примера30-й турСельта0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура Примеры: «Атлетико» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3590
2
Лига чемпионов
Жирона3575
3
Лига чемпионов
Барселона3473
4
Лига чемпионов
Атлетико М3467
5
Лига Европы
Атлетик Б3461
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3454
7 Бетис3452
8 Вильярреал3548
9 Валенсия3447
10 Хетафе3443
11 Алавес3542
12 Севилья3541
13 Осасуна3439
14 Лас-Пальмас3537
15 Мальорка3535
16 Сельта3434
17 Райо Вальекано3434
18
Зона вылета
Кадис3426
19
Зона вылета
Гранада3521
20
Зона вылета
Альмерия3417

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