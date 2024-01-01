Атлетико М - Сельта 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
12 Мая 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Сельта, которое состоится 12 Мая 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Сельта
Виго
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|20
|пз
|Аксель Витсель
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|24
|пз
|Пабло Барриос
|6
|пз
|Коке
|17
|нп
|Родриго Рикельме
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|12
|нп
|Самуэл Лино
|10
|нп
|Анхель Корреа
|25
|вр
|Висенте Гуайта
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|22
|зщ
|Хавьер Манкильо
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|28
|зщ
|Карлос Домингес
|21
|зщ
|Михайло Ристич
|16
|пз
|Жаилсон
|8
|пз
|Фран Бельтран
|33
|пз
|Уго Альварес
|10
|нп
|Яго Аспас
|18
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Рафаэль Бенитес
История личных встреч
|21.10.2023
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 3
|12.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|10.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|4 : 1
|26.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 0
|15.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|08.02.2021
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 2
|17.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|07.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|21.09.2019
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 0
|13.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 0
|16.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|4 : 2
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 2
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 1
|12.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура Примеры: «Атлетико» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|35
|90
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|35
|75
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|34
|73
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|34
|67
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|34
|61
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|34
|54
|7
|Бетис
|34
|52
|8
|Вильярреал
|35
|48
|9
|Валенсия
|34
|47
|10
|Хетафе
|34
|43
|11
|Алавес
|35
|42
|12
|Севилья
|35
|41
|13
|Осасуна
|34
|39
|14
|Лас-Пальмас
|35
|37
|15
|Мальорка
|35
|35
|16
|Сельта
|34
|34
|17
|Райо Вальекано
|34
|34
| 18
Зона вылета
|Кадис
|34
|26
| 19
Зона вылета
|Гранада
|35
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|34
|17