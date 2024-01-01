Валенсия - Райо Вальекано 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
12 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Райо Вальекано, которое состоится 12 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Райо Вальекано
Мадрид
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|34
|зщ
|Ярек Гасеровски
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|8
|пз
|Хави Герра
|10
|пз
|Андре Алмейда
|11
|нп
|Петер Федерико
|16
|нп
|Диего Лопес
|9
|нп
|Уго Дуро
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|23
|пз
|Оскар Мартин
|21
|пз
|Пате Сисс
|17
|пз
|Унай Лопес
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|9
|нп
|Фалькао
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Франсиско Родригес
История личных встреч
|19.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 1
|03.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|10.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|11.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|27.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|06.04.2019
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|24.11.2018
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 0
|17.01.2016
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 2
|22.08.2015
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|30.04.2015
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|29.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|4 : 2
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|15.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|04.04.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 1
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|13.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|35
|90
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|35
|75
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|34
|73
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|34
|67
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|34
|61
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|34
|54
|7
|Бетис
|34
|52
|8
|Вильярреал
|35
|48
|9
|Валенсия
|34
|47
|10
|Хетафе
|34
|43
|11
|Алавес
|35
|42
|12
|Севилья
|35
|41
|13
|Осасуна
|34
|39
|14
|Лас-Пальмас
|35
|37
|15
|Мальорка
|35
|35
|16
|Сельта
|34
|34
|17
|Райо Вальекано
|34
|34
| 18
Зона вылета
|Кадис
|34
|26
| 19
Зона вылета
|Гранада
|35
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|34
|17