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Валенсия - Райо Вальекано 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
12 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Валенсия
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Райо Вальекано, которое состоится 12 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Райо Вальекано
Мадрид
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
12ПортугалиязщТьерри Коррея
3ИспаниязщКристьян Москера
34ИспаниязщЯрек Гасеровски
20ГваделупазщДимитри Фулкье
18ИспанияпзХосе Луис Вайя
8ИспанияпзХави Герра
10ПортугалияпзАндре Алмейда
11Доминиканская РеспубликанпПетер Федерико
16ИспаниянпДиего Лопес
9ИспаниянпУго Дуро
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
16ГаназщАбдул Мумин
24ФранциязщФлорьян Лежён
3ИспаниязщПеп Чаварриа
23ИспанияпзОскар Мартин
21СенегалпзПате Сисс
17ИспанияпзУнай Лопес
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
9Колумбиянп Фалькао
Главные тренеры
ИспанияРубен Бараха
ИспанияФрансиско Родригес
История личных встреч
19.12.2023Испания - Примера18-й турРайо Вальекано0 : 1Валенсия
03.04.2023Испания - Примера27-й турВаленсия1 : 1Райо Вальекано
10.09.2022Испания - Примера5-й турРайо Вальекано2 : 1Валенсия
11.04.2022Испания - Примера31-й турРайо Вальекано1 : 1Валенсия
27.11.2021Испания - Примера15-й турВаленсия1 : 1Райо Вальекано
06.04.2019Испания - Примера31-й турРайо Вальекано2 : 0Валенсия
24.11.2018Испания - Примера13-й турВаленсия3 : 0Райо Вальекано
17.01.2016Испания - Примера20-й турВаленсия2 : 2Райо Вальекано
22.08.2015Испания - Примера1-й турРайо Вальекано0 : 0Валенсия
30.04.2015Испания - Примера34-й турРайо Вальекано1 : 1Валенсия
05.05.2024Испания - Примера34-й турВаленсия0 : 1
29.04.2024Испания - Примера33-й тур4 : 2Валенсия
20.04.2024Испания - Примера32-й турВаленсия1 : 2
15.04.2024Испания - Примера31-й тур0 : 1Валенсия
04.04.2024Испания - Примера26-й тур0 : 1Валенсия
05.05.2024Испания - Примера34-й турРайо Вальекано0 : 1
28.04.2024Испания - Примера33-й тур3 : 0Райо Вальекано
20.04.2024Испания - Примера32-й турРайо Вальекано2 : 1
13.04.2024Испания - Примера31-й турРайо Вальекано0 : 0
31.03.2024Испания - Примера30-й тур0 : 0Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3590
2
Лига чемпионов
Жирона3575
3
Лига чемпионов
Барселона3473
4
Лига чемпионов
Атлетико М3467
5
Лига Европы
Атлетик Б3461
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3454
7 Бетис3452
8 Вильярреал3548
9 Валенсия3447
10 Хетафе3443
11 Алавес3542
12 Севилья3541
13 Осасуна3439
14 Лас-Пальмас3537
15 Мальорка3535
16 Сельта3434
17 Райо Вальекано3434
18
Зона вылета
Кадис3426
19
Зона вылета
Гранада3521
20
Зона вылета
Альмерия3417

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