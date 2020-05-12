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Бетис - Альмерия 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
12 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Бетис
Альмерия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Альмерия, которое состоится 12 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Альмерия
Альмерия
13ПортугалияврРуй Силва
23СенегалзщЮссуф Сабали
19ГрециязщСократис Папастатопулос
28МароккозщШади Риад
3ИспаниязщХуан Миранда
4СШАпзДжонни Кардозо
5АргентинапзГвидо Родригес
18ИспанияпзПабло Форнальс
22Испанияпз Иско
10ИспаниянпАйосе Перес
12БразилиянпВиллиан Жозе
25ПортугалияврЛуиш Мануэл Максимиану
18ИспаниязщМарк Пубиль
21Испаниязщ Чуми
3ИспаниязщЭдгар Гонсалес
20ИспаниязщАлекс Сентельес
26ИспанияпзМаркос Пенья
5АргентинапзЛукас Робертоне
8ИспанияпзХонатан Виера
12БразилиянпЛео Баптистау
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
15ГондураснпЭнтони Лосано
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияГаиска Гаритано
История личных встреч
03.12.2023Испания - Примера15-й турАльмерия0 : 0Бетис
11.02.2023Испания - Примера21-й турАльмерия2 : 3Бетис
16.10.2022Испания - Примера9-й турБетис3 : 1Альмерия
17.12.2014Кубок Испании1/16 финала. 2-й матчАльмерия2 : 1Бетис
06.12.2014Кубок Испании1/16 финала. 1-й матчБетис3 : 4Альмерия
04.05.2014Испания - Примера36-й турАльмерия3 : 2Бетис
21.12.2013Испания - Примера17-й турБетис0 : 1Альмерия
17.05.2009Испания - Примера36-й турБетис2 : 0Альмерия
04.01.2009Испания - Примера17-й турАльмерия1 : 0Бетис
04.05.2008Испания - Примера35-й турАльмерия1 : 1Бетис
05.05.2024Испания - Примера34-й тур0 : 2Бетис
28.04.2024Испания - Примера33-й турБетис1 : 1
20.04.2024Испания - Примера32-й тур1 : 2Бетис
12.04.2024Испания - Примера31-й турБетис2 : 1
31.03.2024Испания - Примера30-й тур3 : 2Бетис
05.05.2024Испания - Примера34-й тур0 : 1Альмерия
27.04.2024Испания - Примера33-й турАльмерия1 : 3
21.04.2024Испания - Примера32-й турАльмерия1 : 2
14.04.2024Испания - Примера31-й тур2 : 2Альмерия
30.03.2024Испания - Примера30-й турАльмерия0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3590
2
Лига чемпионов
Жирона3575
3
Лига чемпионов
Барселона3473
4
Лига чемпионов
Атлетико М3467
5
Лига Европы
Атлетик Б3461
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3454
7 Бетис3452
8 Вильярреал3548
9 Валенсия3447
10 Хетафе3443
11 Алавес3542
12 Севилья3541
13 Осасуна3439
14 Лас-Пальмас3537
15 Мальорка3535
16 Сельта3434
17 Райо Вальекано3434
18
Зона вылета
Кадис3426
19
Зона вылета
Гранада3521
20
Зона вылета
Альмерия3417

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