Бетис - Альмерия 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
12 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Альмерия, которое состоится 12 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Альмерия
Альмерия
|13
|вр
|Руй Силва
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|19
|зщ
|Сократис Папастатопулос
|28
|зщ
|Шади Риад
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|22
|пз
|Иско
|10
|нп
|Айосе Перес
|12
|нп
|Виллиан Жозе
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|21
|зщ
|Чуми
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|20
|зщ
|Алекс Сентельес
|26
|пз
|Маркос Пенья
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|8
|пз
|Хонатан Виера
|12
|нп
|Лео Баптистау
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|15
|нп
|Энтони Лосано
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Гаиска Гаритано
История личных встреч
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|11.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 3
|16.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 1
|17.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 1
|06.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|3 : 4
|04.05.2014
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 2
|21.12.2013
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 1
|17.05.2009
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|04.01.2009
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|04.05.2008
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|12.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 3
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 2
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|35
|90
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|35
|75
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|34
|73
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|34
|67
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|34
|61
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|34
|54
|7
|Бетис
|34
|52
|8
|Вильярреал
|35
|48
|9
|Валенсия
|34
|47
|10
|Хетафе
|34
|43
|11
|Алавес
|35
|42
|12
|Севилья
|35
|41
|13
|Осасуна
|34
|39
|14
|Лас-Пальмас
|35
|37
|15
|Мальорка
|35
|35
|16
|Сельта
|34
|34
|17
|Райо Вальекано
|34
|34
| 18
Зона вылета
|Кадис
|34
|26
| 19
Зона вылета
|Гранада
|35
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|34
|17