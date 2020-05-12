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Страсбург - Метц 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
12 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Страсбург
Метц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Метц, которое состоится 12 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Метц
Метц
36МарокковрАлаа Беллааруш
2ФранциязщФредерик Жильбер
5ФранциязщЛука Перрен
24Кот-д'ИвуарзщЛубаде Силла
28ФранциязщМарвен Сеная
3ФранциязщТома Делен
27ФранцияпзИбраима Сиссоко
8БразилияпзАндрей Сантос
26ФранциянпДилан Баква
10НидерландынпЭмануэль Эмега
40МартиниканпЖереми Себа
16АлжирврАлександр Укиджа
2ФранциязщМаксим Колен
8Кот-д'ИвуарзщИсмаэль Траоре
38СенегалзщСадибу Сане
3ФранциязщМатьё Юдоль
22АлжирзщКевин Ван Ден Керкхоф
27ГаитипзДенли Жан Жак
6ФранцияпзКевин Н'Дорам
25ФранцияпзАртюр Атта
10ГрузиянпЖорж Микаутадзе
7СенегалнпПапа Диалло
Главные тренеры
ФранцияПатрик Виейра
РумынияЛасло Болони
История личных встреч
24.09.2023Франция - Лига 16-й турМетц0 : 1Страсбург
09.01.2022Франция - Лига 120-й турМетц0 : 2Страсбург
17.09.2021Франция - Лига 16-й турСтрасбург3 : 0Метц
14.02.2021Франция - Лига 125-й турМетц1 : 2Страсбург
13.12.2020Франция - Лига 114-й турСтрасбург2 : 2Метц
11.01.2020Франция - Лига 120-й турМетц1 : 0Страсбург
11.08.2019Франция - Лига 11-й турСтрасбург1 : 1Метц
01.04.2018Франция - Лига 131-й турСтрасбург2 : 2Метц
20.12.2017Франция - Лига 119-й турМетц3 : 0Страсбург
08.03.2008Франция - Лига 128-й турСтрасбург2 : 3Метц
04.05.2024Франция - Лига 132-й тур3 : 1Страсбург
28.04.2024Франция - Лига 131-й турСтрасбург1 : 3
21.04.2024Франция - Лига 130-й тур1 : 0Страсбург
13.04.2024Франция - Лига 129-й турСтрасбург3 : 1
07.04.2024Франция - Лига 128-й тур0 : 0Страсбург
04.05.2024Франция - Лига 132-й турМетц2 : 3
28.04.2024Франция - Лига 131-й турМетц1 : 2
21.04.2024Франция - Лига 130-й тур0 : 1Метц
12.04.2024Франция - Лига 129-й турМетц2 : 1
07.04.2024Франция - Лига 128-й тур4 : 3Метц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3170
2
Лига чемпионов
Монако3261
3
Лига чемпионов
Брест3358
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3255
5
Лига Европы
Ницца3254
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3249
7 Лион3247
8 Ренн3245
9 Марсель3144
10 Реймс3241
11 Монпелье3240
12 Тулуза3240
13 Страсбург3236
14 Нант3233
15 Гавр3332
16 Метц3229
17
Зона вылета
Лорьян3226
18
Зона вылета
Клермон3225

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