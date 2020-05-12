Страсбург - Метц 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
12 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Метц, которое состоится 12 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Метц
Метц
|36
|вр
|Алаа Беллааруш
|2
|зщ
|Фредерик Жильбер
|5
|зщ
|Лука Перрен
|24
|зщ
|Лубаде Силла
|28
|зщ
|Марвен Сеная
|3
|зщ
|Тома Делен
|27
|пз
|Ибраима Сиссоко
|8
|пз
|Андрей Сантос
|26
|нп
|Дилан Баква
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|40
|нп
|Жереми Себа
|16
|вр
|Александр Укиджа
|2
|зщ
|Максим Колен
|8
|зщ
|Исмаэль Траоре
|38
|зщ
|Садибу Сане
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|22
|зщ
|Кевин Ван Ден Керкхоф
|27
|пз
|Денли Жан Жак
|6
|пз
|Кевин Н'Дорам
|25
|пз
|Артюр Атта
|10
|нп
|Жорж Микаутадзе
|7
|нп
|Папа Диалло
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Ласло Болони
История личных встреч
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 2
|17.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|3 : 0
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 2
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
|11.01.2020
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|11.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|01.04.2018
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 2
|20.12.2017
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 0
|08.03.2008
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 3
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 3
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 3
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 1
|12.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|32
|61
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|33
|58
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|32
|55
| 5
Лига Европы
|Ницца
|32
|54
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|32
|49
|7
|Лион
|32
|47
|8
|Ренн
|32
|45
|9
|Марсель
|31
|44
|10
|Реймс
|32
|41
|11
|Монпелье
|32
|40
|12
|Тулуза
|32
|40
|13
|Страсбург
|32
|36
|14
|Нант
|32
|33
|15
|Гавр
|33
|32
|16
|Метц
|32
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|32
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|32
|25