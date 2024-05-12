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Нант - Лилль 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
12 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Нант
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лилль, которое состоится 12 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Лилль
Лилль
1ФранцияврАльбан Лафон
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
4ФранциязщНиколя Паллуа
3ФранциязщНиколя Козза
5ИспанияпзПедро Чиривелья
17ФранцияпзМусса Сиссоко
25ФранцияпзФлоран Молле
11ФранциянпМаркус Коко
39ФранциянпМаттис Аблин
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
30ФранцияврЛюка Шевалье
22ПортугалиязщТьяго Сантос
18ФранциязщБафоде Диаките
15ФранциязщЛени Йоро
5ШвециязщГабриэль Гудмундссон
6АлжирпзНабиль Бенталеб
8АнглияпзАнхель Гомес
7ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
10ФранцияпзРеми Кабелла
23КосовонпЭдон Жегрова
9КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
20.08.2023Франция - Лига 12-й турЛилль2 : 0Нант
27.05.2023Франция - Лига 137-й турЛилль2 : 1Нант
12.08.2022Франция - Лига 12-й турНант1 : 1Лилль
19.03.2022Франция - Лига 129-й турНант0 : 1Лилль
27.11.2021Франция - Лига 115-й турЛилль1 : 1Нант
07.02.2021Франция - Лига 124-й турНант0 : 2Лилль
25.09.2020Франция - Лига 15-й турЛилль2 : 0Нант
01.03.2020Франция - Лига 127-й турНант0 : 1Лилль
11.08.2019Франция - Лига 11-й турЛилль2 : 1Нант
31.03.2019Франция - Лига 130-й турНант2 : 3Лилль
04.05.2024Франция - Лига 132-й тур0 : 0Нант
26.04.2024Франция - Лига 131-й тур1 : 1Нант
20.04.2024Франция - Лига 130-й турНант0 : 3
14.04.2024Франция - Лига 129-й тур0 : 1Нант
07.04.2024Франция - Лига 128-й турНант1 : 3
06.05.2024Франция - Лига 132-й турЛилль3 : 4
28.04.2024Франция - Лига 131-й тур1 : 2Лилль
24.04.2024Франция - Лига 129-й тур1 : 0Лилль
21.04.2024Франция - Лига 130-й турЛилль1 : 0
18.04.2024Лига конференций1/4 финала. 2-й матчЛилль2 : 1 3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3170
2
Лига чемпионов
Монако3261
3
Лига чемпионов
Брест3358
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3255
5
Лига Европы
Ницца3254
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3249
7 Лион3247
8 Ренн3245
9 Марсель3144
10 Реймс3241
11 Монпелье3240
12 Тулуза3240
13 Страсбург3236
14 Нант3233
15 Гавр3332
16 Метц3229
17
Зона вылета
Лорьян3226
18
Зона вылета
Клермон3225

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