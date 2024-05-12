Нант - Лилль 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
12 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лилль, которое состоится 12 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Лилль
Лилль
|1
|вр
|Альбан Лафон
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|3
|зщ
|Николя Козза
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|17
|пз
|Мусса Сиссоко
|25
|пз
|Флоран Молле
|11
|нп
|Маркус Коко
|39
|нп
|Маттис Аблин
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|30
|вр
|Люка Шевалье
|22
|зщ
|Тьяго Сантос
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|15
|зщ
|Лени Йоро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|8
|пз
|Анхель Гомес
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|10
|пз
|Реми Кабелла
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|12.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|19.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|27.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|25.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 0
|01.03.2020
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|11.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|31.03.2019
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 3
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|26.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 3
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 3
|06.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 4
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|18.04.2024
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 1 3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|32
|61
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|33
|58
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|32
|55
| 5
Лига Европы
|Ницца
|32
|54
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|32
|49
|7
|Лион
|32
|47
|8
|Ренн
|32
|45
|9
|Марсель
|31
|44
|10
|Реймс
|32
|41
|11
|Монпелье
|32
|40
|12
|Тулуза
|32
|40
|13
|Страсбург
|32
|36
|14
|Нант
|32
|33
|15
|Гавр
|33
|32
|16
|Метц
|32
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|32
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|32
|25