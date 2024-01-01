Монпелье - Монако 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
12 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Монако, которое состоится 12 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Монако
Монако
|16
|вр
|Димитри Берто
|29
|зщ
|Энцо Чато
|4
|зщ
|Кики Куяте
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|18
|пз
|Лео Леруа
|12
|пз
|Жордан Ферри
|13
|пз
|Жорис Шотар
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|8
|нп
|Акор Адамс
|1
|вр
|Радослав Маецки
|99
|зщ
|Уилфрид Синго
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|2
|зщ
|Вандерсон
|20
|зщ
|Кассум Уаттара
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|4
|пз
|Мохамед Камара
|21
|пз
|Магнес Аклиуше
|29
|нп
|Фоларин Балогун
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 4
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 2
|23.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 2
|24.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 1
|15.01.2021
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 3
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|14.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|05.10.2019
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|3 : 1
|10.02.2019
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 2
|03.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|26.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 2
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|4 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 2
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 2
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|32
|61
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|33
|58
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|32
|55
| 5
Лига Европы
|Ницца
|32
|54
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|32
|49
|7
|Лион
|32
|47
|8
|Ренн
|32
|45
|9
|Марсель
|31
|44
|10
|Реймс
|32
|41
|11
|Монпелье
|32
|40
|12
|Тулуза
|32
|40
|13
|Страсбург
|32
|36
|14
|Нант
|32
|33
|15
|Гавр
|33
|32
|16
|Метц
|32
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|32
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|32
|25