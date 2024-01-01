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Монпелье - Монако 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
12 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Монпелье
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Монако, которое состоится 12 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Монако
Монако
16ДР КонговрДимитри Берто
29КамерунзщЭнцо Чато
4МализщКики Куяте
5МализщМодибо Саньян
3ГвинеязщИссиага Силла
27ШвейцариязщБечир Омерагич
18ФранцияпзЛео Леруа
12ФранцияпзЖордан Ферри
13ФранцияпзЖорис Шотар
9ИорданиянпМусса Аль-Тамари
8НигериянпАкор Адамс
1ПольшаврРадослав Маецки
99Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
3ЧилизщГильермо Марипан
22ГаназщМохаммед Салису
2Бразилиязщ Вандерсон
20ФранциязщКассум Уаттара
19ФранцияпзЮссуф Фофана
4МалипзМохамед Камара
21ФранцияпзМагнес Аклиуше
29СШАнпФоларин Балогун
10ФранциянпВиссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
АрменияМишель Дер Закарян
АвстрияАдольф Хюттер
История личных встреч
03.12.2023Франция - Лига 114-й турМонако2 : 0Монпелье
30.04.2023Франция - Лига 133-й турМонако0 : 4Монпелье
09.10.2022Франция - Лига 110-й турМонпелье0 : 2Монако
23.01.2022Франция - Лига 122-й турМонпелье3 : 2Монако
24.10.2021Франция - Лига 111-й турМонако3 : 1Монпелье
15.01.2021Франция - Лига 120-й турМонпелье2 : 3Монако
18.10.2020Франция - Лига 17-й турМонако1 : 1Монпелье
14.02.2020Франция - Лига 125-й турМонако1 : 0Монпелье
05.10.2019Франция - Лига 19-й турМонпелье3 : 1Монако
10.02.2019Франция - Лига 124-й турМонпелье2 : 2Монако
03.05.2024Франция - Лига 132-й тур1 : 2Монпелье
26.04.2024Франция - Лига 131-й турМонпелье1 : 1
21.04.2024Франция - Лига 130-й тур1 : 2Монпелье
14.04.2024Франция - Лига 129-й тур1 : 1Монпелье
07.04.2024Франция - Лига 128-й турМонпелье2 : 0
04.05.2024Франция - Лига 132-й турМонако4 : 1
28.04.2024Франция - Лига 131-й тур3 : 2Монако
24.04.2024Франция - Лига 129-й турМонако1 : 0
21.04.2024Франция - Лига 130-й тур0 : 2Монако
07.04.2024Франция - Лига 128-й турМонако1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3170
2
Лига чемпионов
Монако3261
3
Лига чемпионов
Брест3358
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3255
5
Лига Европы
Ницца3254
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3249
7 Лион3247
8 Ренн3245
9 Марсель3144
10 Реймс3241
11 Монпелье3240
12 Тулуза3240
13 Страсбург3236
14 Нант3233
15 Гавр3332
16 Метц3229
17
Зона вылета
Лорьян3226
18
Зона вылета
Клермон3225

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