Марсель - Лорьян 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
12 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лорьян, которое состоится 12 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Лорьян
Лорьян
|16
|вр
|Пау Лопес
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|6
|пз
|Улиссес Гарсия
|27
|пз
|Жордан Верету
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|11
|пз
|Амин Арит
|29
|нп
|Илиман Ндиайе
|10
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|38
|вр
|Ивон Мвого
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|7
|зщ
|Панос Кацерис
|5
|зщ
|Бенжамен Менди
|19
|пз
|Лоран Абергель
|6
|пз
|Имран Луза
|21
|пз
|Жюльен Понсо
|10
|нп
|Бадредин Буанани
|9
|нп
|Мохамед Бамба
Главные тренеры
|Жан-Луи Гассе
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 4
|09.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 0
|14.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 1
|08.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 3
|17.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|4 : 1
|17.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|3 : 2
|24.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|05.03.2017
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 4
|26.08.2016
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|12.03.2016
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 1
|09.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|02.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|03.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 0
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 2
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 4
|19.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 0
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|32
|61
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|33
|58
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|32
|55
| 5
Лига Европы
|Ницца
|32
|54
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|32
|49
|7
|Лион
|32
|47
|8
|Ренн
|32
|45
|9
|Марсель
|31
|44
|10
|Реймс
|32
|41
|11
|Монпелье
|32
|40
|12
|Тулуза
|32
|40
|13
|Страсбург
|32
|36
|14
|Нант
|32
|33
|15
|Гавр
|33
|32
|16
|Метц
|32
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|32
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|32
|25