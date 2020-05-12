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Марсель - Лорьян 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
12 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Марсель
Лорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лорьян, которое состоится 12 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Лорьян
Лорьян
16ИспанияврПау Лопес
99ДР КонгозщШансель Мбемба
4ФранциязщСамуэль Жиго
7ФранциязщЖонатан Клосс
3ФранциязщКентен Мерлен
6ШвейцарияпзУлиссес Гарсия
27ФранцияпзЖордан Верету
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
11МароккопзАмин Арит
29СенегалнпИлиман Ндиайе
10ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
38ШвейцарияврИвон Мвого
32ГаназщНатаниэль Аджей
3ТунисзщМонтассар Тальби
95ФранциязщСулейман Туре
7ГрециязщПанос Кацерис
5ФранциязщБенжамен Менди
19ФранцияпзЛоран Абергель
6МароккопзИмран Луза
21ФранцияпзЖюльен Понсо
10ФранциянпБадредин Буанани
9Кот-д'ИвуарнпМохамед Бамба
Главные тренеры
ФранцияЖан-Луи Гассе
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
10.12.2023Франция - Лига 115-й турЛорьян2 : 4Марсель
09.04.2023Франция - Лига 130-й турЛорьян0 : 0Марсель
14.01.2023Франция - Лига 119-й турМарсель3 : 1Лорьян
08.05.2022Франция - Лига 136-й турЛорьян0 : 3Марсель
17.10.2021Франция - Лига 110-й турМарсель4 : 1Лорьян
17.04.2021Франция - Лига 133-й турМарсель3 : 2Лорьян
24.10.2020Франция - Лига 18-й турЛорьян0 : 1Марсель
05.03.2017Франция - Лига 128-й турЛорьян1 : 4Марсель
26.08.2016Франция - Лига 13-й турМарсель2 : 0Лорьян
12.03.2016Франция - Лига 130-й турЛорьян1 : 1Марсель
09.05.2024Лига Европы1/2 финала. 2-й матч3 : 0Марсель
02.05.2024Лига Европы1/2 финала. 1-й матчМарсель1 : 1
28.04.2024Франция - Лига 131-й турМарсель2 : 1
24.04.2024Франция - Лига 129-й турМарсель2 : 2
21.04.2024Франция - Лига 130-й тур2 : 2Марсель
03.05.2024Франция - Лига 132-й тур2 : 0Лорьян
28.04.2024Франция - Лига 131-й турЛорьян1 : 2
24.04.2024Франция - Лига 129-й турЛорьян1 : 4
19.04.2024Франция - Лига 130-й тур3 : 0Лорьян
07.04.2024Франция - Лига 128-й тур2 : 0Лорьян
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3170
2
Лига чемпионов
Монако3261
3
Лига чемпионов
Брест3358
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3255
5
Лига Европы
Ницца3254
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3249
7 Лион3247
8 Ренн3245
9 Марсель3144
10 Реймс3241
11 Монпелье3240
12 Тулуза3240
13 Страсбург3236
14 Нант3233
15 Гавр3332
16 Метц3229
17
Зона вылета
Лорьян3226
18
Зона вылета
Клермон3225

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