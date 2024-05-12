Клермон - Лион 12 Мая прямая трансляция
Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
12 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Лион, которое состоится 12 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Лион
Лион
|99
|вр
|Мори Дио
|2
|зщ
|Мехди Зеффан
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|5
|зщ
|Максимилиано Кофрие
|3
|зщ
|Нето Боржес
|6
|пз
|Хабиб Кейта
|25
|пз
|Жоан Гастьен
|7
|пз
|Йоанн Маньен
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|26
|пз
|Алан Виржиньюс
|95
|нп
|Грежон Кьэ
|1
|вр
|Антони Лопеш
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|12
|зщ
|Джейк О'Брайен
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|6
|пз
|Максанс Какере
|31
|пз
|Неманья Матич
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|17
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
Главные тренеры
|Паскаль Гастьен
|Пьер Саж
История личных встреч
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1
|01.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|0 : 1
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|22.08.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 3
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|4 : 1
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|4 : 1
|20.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|06.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 4
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|4 : 1
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|4 : 3
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|32
|61
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|33
|58
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|32
|55
| 5
Лига Европы
|Ницца
|32
|54
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|32
|49
|7
|Лион
|32
|47
|8
|Ренн
|32
|45
|9
|Марсель
|31
|44
|10
|Реймс
|32
|41
|11
|Монпелье
|32
|40
|12
|Тулуза
|32
|40
|13
|Страсбург
|32
|36
|14
|Нант
|32
|33
|15
|Гавр
|33
|32
|16
|Метц
|32
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|32
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|32
|25