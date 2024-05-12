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Клермон - Лион 12 Мая прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
12 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 33-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
Клермон
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Лион, которое состоится 12 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Лион
Лион
99СенегалврМори Дио
2АлжирзщМехди Зеффан
17ФранциязщАнди Пельмар
5БельгиязщМаксимилиано Кофрие
3БразилиязщНето Боржес
6МалипзХабиб Кейта
25ФранцияпзЖоан Гастьен
7ФранцияпзЙоанн Маньен
10АвстрияпзМухаммед Чам Сарачевич
26ФранцияпзАлан Виржиньюс
95ФранциянпГрежон Кьэ
1ПортугалияврАнтони Лопеш
22АнголазщКлинтон Мата
12ИрландиязщДжейк О'Брайен
55ХорватиязщДуе Чалета-Цар
3АргентиназщНиколас Тальяфико
6ФранцияпзМаксанс Какере
31СербияпзНеманья Матич
8ФранцияпзКорентин Толиссо
37ГанапзЭрнест Нуама
10ФранциянпАлександр Ляказетт
17АлжирнпМохамед Саид Бенрахма
Главные тренеры
ФранцияПаскаль Гастьен
ФранцияПьер Саж
История личных встреч
22.10.2023Франция - Лига 19-й турЛион1 : 2Клермон
14.05.2023Франция - Лига 135-й турКлермон2 : 1Лион
01.01.2023Франция - Лига 117-й турЛион0 : 1Клермон
21.05.2022Франция - Лига 138-й турКлермон1 : 2Лион
22.08.2021Франция - Лига 13-й турЛион3 : 3Клермон
04.05.2024Франция - Лига 132-й тур4 : 1Клермон
28.04.2024Франция - Лига 131-й турКлермон4 : 1
20.04.2024Франция - Лига 130-й тур1 : 0Клермон
14.04.2024Франция - Лига 129-й турКлермон1 : 1
06.04.2024Франция - Лига 128-й тур1 : 1Клермон
06.05.2024Франция - Лига 132-й тур3 : 4Лион
28.04.2024Франция - Лига 131-й турЛион3 : 2
21.04.2024Франция - Лига 130-й тур4 : 1Лион
14.04.2024Франция - Лига 129-й турЛион4 : 3
07.04.2024Франция - Лига 128-й тур1 : 3Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3170
2
Лига чемпионов
Монако3261
3
Лига чемпионов
Брест3358
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3255
5
Лига Европы
Ницца3254
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3249
7 Лион3247
8 Ренн3245
9 Марсель3144
10 Реймс3241
11 Монпелье3240
12 Тулуза3240
13 Страсбург3236
14 Нант3233
15 Гавр3332
16 Метц3229
17
Зона вылета
Лорьян3226
18
Зона вылета
Клермон3225

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